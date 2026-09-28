Non ci salverà la terapia, ma il riscoprirci come comunità

L’incontro “Ci salverà la terapia? Attraversare la salute mentale”, aperto e moderato dalla giornalista Marzia Foletti all’interno del Festival del Pensare Contemporaneo, comincia con le parole di Alberto Olivetti, curatore della mostra di Blessing Calciati “Pazienza Stabile”, parlando dei diversi modi di percepire l’arte e di riuscire a vederla anche come una terapia.

Ultimamente c’è stato un aumento dei disturbi mentali. In questo caso, ogni sofferenza rischia di diventare una diagnosi ed essere curata come malattia? Lo psichiatra e psicoanalista Mario Colucci risponde a questa domanda analizzando come i disturbi tocchino le giovani generazioni. Da quando il mondo si è spostato sullo schermo, nel 2010, i ragazzi hanno smesso di giocare per strada e passare fisicamente del tempo con gli altri, questo ha portato a una graduale perdita del sonno e ad una frammentazione continua dell’attenzione: infatti si parla molto di più di disturbi dell’attenzione, ADHD, e molteplici persone se lo “diagnosticano” quasi come per giustificarsi per certi comportamenti. Si è sviluppata una sorta di dipendenza dalle vibes digitali e c’è sempre più difficoltà a staccarsi.

Giulia Bergamaschi, autrice de La terapia non ci salverà, racconta di come molte persone oggi si affidino al linguaggio psicologico per descrivere come si sentono, quando avere una diagnosi anni fa veniva invece vissuto come un dolore. Ora l’informazione psicologica e psichiatrica circola su un nuovo canale, quello dei social media che hanno un grande potere di diffusione e, dato che sia i tempi che le persone cambiano, devono mutare di conseguenza modo di pensare anche sociologia e psichiatria. “La terapia non ci salverà – afferma con fermezza – ma lo farà la collettività, essa ci salverà come società: la cura è sicuramente una risorsa per molti, ma le toglierei la delega data negli ultimi anni. Non è l’unico strumento a nostra disposizione, resta importante riscoprire la comunità, l’amicizia, giocare insieme nel cortile di casa”.

Perché si ha così tanta paura dei disturbi psichiatrici e di assumere farmaci? “Ci vuole pazienza e bisogna smontare l’aggressività”, spiega Colucci. “È normale che chi riconosce di aver bisogno di aiuto sia spaventato e voglia scappare, come istituzioni dobbiamo essere capaci di tenergli la mano e non causare traumi, così che dopo l’inizio del percorso si arrivi a una consapevolezza, ma senza che sia rimasta la paura”.