“Non posso separarmi dalla mia Brigida anche se è anziana. Ai vicini chiedo un po’ di comprensione”

Brigida la conoscono in tanti a Piacenza. Da anni è la compagna inseparabile di Filippo Siciliano, presidente dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Piacenza. E’ il suo cane guida che – come scrive lo stesso Filippo nella lettera appello che segue – ha raggiunto la veneranda età di 14 anni. Il suo padrone non ha nessuna intenzione di separarsi da Brigida, anche se l’età avanzata porta con sè alcuni problemi fisiologici legati alla sua salute. Una situazione che sta creando alcuni problemi di convivenza con i condomini del palazzo dove risiedono Filippo con Brigida. Di seguito ampi stalci della lettera che il suo proprietario Filippo ci ha inviato:

“Vivo a Piacenza ormai da 11 anni circa, abito sul Pubblico Passeggio e insieme a me vivono i miei due Cani Guida, entrambe di razza Labrador, la prima si chiama Brigida molto conosciuta in città, della veneranda età di 14 anni e mezzo, mentre la seconda arrivata da aprile di tre anni di nome Jina. Vi scrivo perché ormai è da diversi mesi che il mio condominio mi stressa sul fatto che Brigida lascia i bisogni nell’androne del palazzo. Premetto che abito in questo condominio da ormai quasi 10 anni e sin dall’inizio Brigida è sempre stata con me, quindi la conoscono e sanno che è un cane educato e addestrato e non ha mai sporcato da nessuna parte. Purtroppo quando si invecchia non si riesce più a contenere i bisogni come da giovani. E Brigida non è da meno, ricordo a tutti coloro che non sono ferrati di animali, che un cane di quest’età equivale quasi a più di novant’anni umani. Pertanto, sfido chiunque, compresi i miei stessi condomini ad arrivare a quell’età senza mai avere un minimo problema fisiologico. Comprendo il disagio che ci può essere in questi momenti e mi dispiace se questa cosa sta creando un po’ di problemi nel mio condominio, però allo stesso tempo, invece di lamentarsi di continuo, spererei un minimo di sensibilità e di empatia sia nei miei confronti, ma soprattutto nei confronti di un cane anziano che non ha mai fatto male ad una mosca”.

Brigida cane guida

“Credo che non sia un adeguato trattamento – prosegue Filippo Siciliano – nei confronti di un cane che per quasi 14 anni ha lavorato egregiamente come guida; addirittura siamo stati premiati dal Comune anni fa, proprio per il senso civico nel raccogliere gli escrementi del mio cane. In questi mesi ho cercato di trovare delle soluzioni e finalmente credo di essere giunto ad un rimedio, quello del pannolino. Nonostante questo, i condomini hanno continuato a lamentarsi e per me sta diventando una causa di ansia continua. In tutti questi mesi mi avrebbe senz’altro fatto piacere un minimo di comprensione. Mi sono anche reso disponibile nel raccogliere quello che il mio cane perdeva nell’androne, ma nessuno si è mai degnato di venirmi a citofonare, invece di lamentarsi. Sono venuto a conoscenza del problema senza che nessuno mi abbia mai parlato direttamente, le rimostranze sono state manifestate alla mia proprietaria di casa e a mio fratello”.

Filippo con Brigida

“A chi si lamenta dei bisogni del mio cane, – aggiunge – voglio ricordare che da non vedente mi devo destreggiare tra le macchine parcheggiate davanti alle scalette ad ostruire il passaggio che porta al Pubblico Passeggio, oppure tra le biciclette legate alle inferriate di fronte casa. Eppure ho sempre mandato giù e non mi sono mai lamentato”. “Cosa vogliono che io faccia? – conclude Filippo – che io rinunci al mio cane dopo 14 anni di vita insieme? Non nego che queste domande in questi mesi mi sono balenate in mente, però per chi ama i cani sa che sono decisioni molto difficili da prendere e se fosse per me non mi separerei mai da lei”.