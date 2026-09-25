A Piacenza riflettori accesi sulla Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori: nella giornata di venerdì 25 settembre fulcro delle attività è stato il Laboratorio Aperto del Carmine, con stand informativi, i laboratori e le presentazioni a cura degli atenei piacentini: Università Cattolica del Sacro Cuore, Polo territoriale del Politecnico di Milano, Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Parma (con il corso di laurea in Medicine and Surgery, i corsi di Infermieristica e Fisioterapia), Conservatorio Nicolini, Musp, Leap, Rse, Art-Er ed Er.Go, Ceas Infoambiente comunale, Società Piacentina di Scienze Naturali, Sportello Europe Direct e Open Lab Srl. Nella mattinata anche il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, accompagnata dall’assessore Francesco Brianzi, ha visitato il Laboratorio Aperto per farsi raccontare le attività in vetrina.

Tutte le attività sono consultabili al link comune.piacenza.it/ndr, mentre sul sito pensarecontemporaneo/programma si trova la descrizione dettagliata dei dibattiti ospitati nell’ambito del Festival del Pensare Contemporaneo: “Come non diventare noi i robot”, che alle 18.30 vedrà protagoniste la rettrice del Politecnico di Milano Donatella Sciuto e la biologa Barbara Gallavotti, con la moderazione della giornalista e divulgatrice scientifica Silvia Bencivelli, sia dell’incontro “La matematica è creatività”, che sempre nella cornice della ex chiesa del Carmine vedrà protagonista il matematico e professore dell’Università di Oxford Marcus du Sautoy in dialogo con Silvia Bencivelli, con performance dal vivo finale – tra musica elettronica e intelligenza artificiale – a cura del Conservatorio Nicolini.

di 9 Galleria fotografica Ricercatori all'ex Carmine









La sede del Tecnopolo Musp a Casino Mandelli, sabato 26 settembre, sarà teatro di numerose iniziative. Nell’ambito di “Tecnopoli in scena“, inziativa cofinanziata grazie ai fondi europei della Regione – che vedrà la rete emiliano-romagnola delle strutture dedicata a innovazione e ricerca aprirsi al pubblico e alle arti performative – per l’intera giornata di sabato, dalle 9 alle 18, sarà possibile partecipare alle visite guidate gratuite presso la sede di via Callegari 31/f, condotte dai ricercatori del Musp, scoprendo anche l’installazione sonora curata dal Conservatorio Nicolini. La prenotazione, obbligatoria per ragioni organizzative, dev’essere fatta entro le ore 17 di venerdì 25 settembre, collegandosi a questo link. Nella serata di sabato 26, gli spazi di Casino Mandelli saranno teatro dello spettacolo “Operazione Massacro”, che porta il Festival del Pensare Contemporaneo al Tecnopolo con il monologo di e con Mauro Pescio: Rodolfo Walsh e l’invenzione della non-fiction come genere letterario, nelle modalità previste per tutti gli incontri su prenotazione all’interno del Festival. Dalle 22.15 all’1.30, live di svegliaginevra e dj set con bopintrouble e populous, in collaborazione anche con Bleech Festival: grazie alla collaborazione con Seta e Tempi Agenzia