Pappagallo, il progetto di Tice, porta la neurodivergenza in aula all’Università di Parma

La neurodivergenza raccontata non dai manuali, ma direttamente da chi la vive. È quanto accaduto oggi all’Università di Parma, dove Giovanni Signorato, Francesco Cocchi e Daniele Bertini, del team di Pappagallo – Accademia di doppiaggio per persone neurodivergenti, hanno incontrato gli studenti del corso di laurea magistrale in Psicologia dell’intervento clinico e sociale.

L’incontro è stato promosso da Francesca Cavallini, presidente di TICE Cooperativa Sociale e docente a contratto dell’Università di Parma, con l’obiettivo di portare nella formazione dei futuri psicologi la voce diretta delle persone neurodivergenti.

Durante la lezione Giovanni, Francesco e Daniele hanno raccontato esperienze personali, passioni, difficoltà e aspettative per il futuro. Si è parlato di interessi molto intensi, del tentativo di nascondere alcuni comportamenti per non essere percepiti come “strani”, ma anche di sensibilità sensoriali che possono rendere complessi aspetti apparentemente semplici della vita quotidiana: rumori, odori, tessuti, cibi o ambienti molto affollati.

Il confronto ha però lasciato ampio spazio soprattutto alle risorse e ai desideri. Musica, doppiaggio, capacità di immedesimarsi nei personaggi, emozioni, relazioni affettive, lavoro e sogni per il futuro sono diventati temi di un dialogo aperto con gli studenti.

Alla domanda “Ti senti strano?”, una delle riflessioni emerse è stata quella di non percepirsi necessariamente come “strani”, ma come persone con un proprio modo di funzionare e di vivere determinate esperienze.

I ragazzi di Pappagallo hanno anche ribaltato i ruoli, chiedendo agli stessi studenti che cosa si aspettino dal futuro dopo l’Università e quali siano i loro sogni. Un modo per ricordare come il desiderio di trovare il proprio posto, costruire relazioni e trasformare una passione in un progetto di vita attraversi esperienze molto diverse.

“Per chi studia psicologia è fondamentale poter incontrare la neurodivergenza non soltanto attraverso diagnosi, classificazioni o descrizioni teoriche”, sottolinea Francesca Cavallini. “Occorre ascoltare direttamente le persone, comprendere quanto siano differenti tra loro e riconoscere, accanto alle difficoltà, anche interessi, capacità e talenti. Il nostro lavoro dovrebbe contribuire a costruire strumenti e contesti che permettano alle persone di partecipare senza essere costrette a nascondere parti importanti di sé”.

Pappagallo è un progetto di TICE che utilizza il doppiaggio, la voce e la comunicazione come strumenti di formazione e sviluppo di competenze per persone neurodivergenti. Il progetto è coordinato dalla dott.ssa Silvia Iacomini e vede come direttore artistico l’attore Giovanni Rosa.

Il percorso lavora sulla possibilità di trasformare passioni e capacità individuali in competenze spendibili, sperimentando anche piattaforme e strumenti digitali che possano rendere formazione e lavoro più accessibili e flessibili.

L’esperienza all’Università di Parma richiama un principio centrale nella costruzione di servizi e progetti rivolti alle persone neurodivergenti: “Nothing about us without us – Nulla su di noi senza di noi.”

Non parlare soltanto delle persone neurodivergenti, dunque, ma coinvolgerle direttamente nella formazione, nella ricerca e nella progettazione degli interventi che le riguardano.