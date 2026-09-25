Passaggi a livello a Castello e Sarmato: al via la progettazione della viabilità alternativa

Prende il via la progettazione della viabilità alternativa ai passaggi a livello situati a Castel San Giovanni e a Sarmato, in provincia di Piacenza. Il primo passo è stato il sopralluogo tecnico svolto nei giorni scorsi, che ha riunito sul posto i soggetti coinvolti nell’intervento. All’incontro hanno preso parte Valentina Stragliati, e Gianni Cattanei, Sindaco e Vice Sindaco di Castel San Giovanni, oltre ai funzionari del settore urbanistica e lavori pubblici, Claudia Ferrari, Sindaca di Sarmato, Raffaella Cappellini, in rappresentanza della Provincia di Piacenza, Nicola Oddi in rappresentanza del polo logistico di Castel San Giovanni, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), committente dell’opera, e la società incaricata della progettazione.

“Il confronto – si legge in una nota – si è svolto in un clima di piena collaborazione tra gli enti locali, il gestore dell’infrastruttura ferroviaria e le realtà produttive del territorio, uniti da un obiettivo comune: rendere più sicura e scorrevole la circolazione in un’area ad alta intensità di traffico, anche per la presenza di uno dei più importanti poli logistici del Paese. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati gli aspetti tecnici e territoriali utili a impostare le attività progettuali. Nelle prossime settimane saranno inoltre effettuati sondaggi e indagini specifiche, finalizzati ad acquisire gli elementi necessari per definire la progettazione dell’intervento”. “L’opera, finanziata con apposito provvedimento, rappresenta – viene sottolineato – un passo significativo per la mobilità del territorio: l’eliminazione dei passaggi a livello e la realizzazione di una viabilità alternativa consentiranno di aumentare i livelli di sicurezza per automobilisti, pedoni e mezzi pesanti, riducendo al contempo i tempi di attesa e le interferenze tra traffico stradale e ferroviario. Le Amministrazioni comunali continueranno a seguire da vicino lo sviluppo del progetto, in costante raccordo con RFI e con gli altri soggetti coinvolti, e forniranno aggiornamenti alla cittadinanza sulle prossime fasi”.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco di Castel San Giovanni, Valentina Stragliati, che dichiara: “Il sopralluogo con i tecnici di RFI, che ringrazio per la disponibilità, rappresenta un momento importante per l’iter di realizzazione della tangenziale nord-est di Castel San Giovanni, infrastruttura strategica e necessaria che la nostra città attende da oltre 60 anni. Ringrazio il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e lo staff tecnico del MIT, per la grande attenzione dedicata al nostro territorio, avendo messo a disposizione di RFI un ingente finanziamento ministeriale che consentirà di completare il tracciato della tangenziale”. Anche la Sindaca di Sarmato Claudia Ferrari esprime la propria soddisfazione: “L’attuale tracciato della tangenziale ha eliminato il precedente, che prevedeva un passaggio adiacente alle case nel comune di Sarmato: nella nuova progettazione, l’opera non insiste sul territorio comunale di Sarmato, ma sono previste tutte le infrastrutture di collegamento per le realtà agricole al di là del passaggio a livello in località Molza, che sarà chiuso. Ringrazio il Comune di Castel San Giovanni, la Provincia e RFI per la collaborazione e la progettualità condivisa a favore dell’intero territorio”