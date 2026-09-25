Pensare Contemporaneo, il programma di sabato con Benassi, Calabresi, Gabrielli, Coccia

Comincia dalla rassegna stampa dei giornali “spiegati bene” proposta dai giornalisti de “Il Post” Nicola Ghittoni e Valerio Valentini la terza giornata di sabato 26 settembre del Festival del Pensare Contemporaneo: appuntamento alle 9,30 in piazza Cavalli. Ecco una scelta degli altri incontri, tutto il programma si trova qui.

Alle 10,30 “Come si negozia in un mondo senza regole?” è l’interrogativo intorno al quale si confrontano all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano alcuni autorevoli relatori: Michael Tsur negozia da trent’anni: è stato nella squadra dell’esercito israeliano per la liberazione degli ostaggi, primo mediatore della Corte Suprema di Israele, e ha trattato in crisi come l’assedio alla Basilica della Natività di Betlemme. Piero Benassi ha attraversato crisi analoghe dall’altro lato del tavolo, quello degli Stati: ambasciatore, già Rappresentante permanente d’Italia presso l’Unione europea e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Due mestieri della mediazione a confronto, per capire che cosa resta dell’arte dell’accordo quando le regole condivise sono saltate – e perché continuare a sedersi al tavolo, anche con chi non ci somiglia, è l’attraversamento più difficile di tutti. Modera Veronica Fernandes. Alle 12 a Palazzo Gotico Fabrizio Barca, Elsa Fornero e Serena Mazzini affrontano l’imperativo “Niente Alibi!”, Oltre il caos attuale, reinnamorarsi della democrazia.

Focus ancora sulla politica internazionale alla Sala dei Teatini alle 15,30 con il dibattito “Come le mappe della Palestina riscrivono la storia” con Matteo Meschiari, scrittore e antropologo che insegna Geografia all’Università di Palermo, Alba Nabulsi, giornalista ed educatrice italo-palestinese, autrice di Lessico palestinese e Valerio Nicolosi, reporter che ha raccontato dal campo Gaza e i fronti dove guerra e crisi ambientale si sovrappongono. Tre modi di guardare la stessa terra: la carta, la lingua, i corpi di chi la abita. Perché una linea tracciata su un foglio, prima o poi, diventa la vita di qualcuno. Modera Veronica Fernandes. Alle 15 a Palazzo Gotico si parla di aree interne in “L’Italia che resta”: confronto Il rilancio delle aree montane interne. Si comincia con Giulio Tremonti, che alla montagna è legato per biografia prima che per politica, intervistato da Gian Luca Rocco su come un Paese che invecchia possa ancora prendersi cura dei suoi territori, e su quale spazio dare a chi, nei paesi, tiene in piedi la comunità: parrocchie, associazioni, volontariato. Da lì prende le mosse un dialogo a tre voci che le aree interne le abitano e le governano ogni giorno: monsignor Adriano Cevolotto, vescovo di una diocesi, Piacenza-Bobbio, che sale fino ai crinali dell’Appennino; Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione dell’Appennino centrale colpito dal sisma del 2016; Massimo Gargano, direttore generale dell’Anbi, che con i consorzi di bonifica tiene insieme acqua, suolo e territorio.

Alle 17 a Palazzo Rota Pisaroni i protagonisti di “Siamo Prigionieri?” Spegnere i cellulari e tornare a riaccendersi, sono Carlo Verdelli, giornalista, Alessio Carciofi, che è uscito da un burnout e ne ha fatto un mestiere. Modera Sabina Minardi. Alle 18,30 in piazza Cavalli spazio al tema della sicurezza con il confronto “L’Italia di oggi tra insicurezze personali e nuova sicurezza collettiva”. Ne parlano il giornalista Mario Calabresi, Franco Gabrielli, già capo della Polizia e autore di “Contro la paura”, che alla retorica dell’insicurezza oppone una sicurezza fatta di diritti e coesione. Modera Eva Giovannini. Alle 21 in piazza Cavalli la lectio è riservata al filosofo Emanuele Coccia che tratta della Filosofia dell’amore moderno, inteso come territorio ancora tutto da esplorare. Dopo aver ripensato la vita delle piante, la metamorfosi e la casa, Coccia attraversa la più comune e insieme la più misteriosa delle esperienze umane, che spesso consideriamo un sentimento privato, e che in verità è un attraversamento, l’abbandono di una riva per approdare a un’altra, la trasformazione di sé nell’incontro con un mondo che non è il nostro.