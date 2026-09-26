Per il Nibbiano scontro al vertice con il Chievo, il Fiorenzuola ospita il Caldiero

Serie D in campo domenica (ore 15) per la quinta giornata di campionato: turno di riposo per il Piacenza (la gara con il Milan Futuro è stata spostata al 14 ottobre), i riflettori sono puntati sulla sfida al vertice tra Nibbiano&Valtidone e ChievoVerona, mentre per il Fiorenzuola è in calendario il match casalingo con il Caldiero.

Al Curtoni di Borgonovo – che viaggia verso il sold out – si sfidano le prime della classe, uniche due formazioni a punteggio pieno: e se il Chievo del ds piacentino Luca Matteassi era indicato a inizio stagione fra le favorite in ottica promozione, il Nibbiano è la vera rivelazione di questo avvio di campionato, con quattro vittorie in altrettante partite. Si troveranno di fronte il miglior attacco (quello del Chievo, con nove reti) e la miglior difesa (un solo gol subìto dal Nibbiano) in una partita chiamata a testare le ambizioni della squadra di Rastelli, che non vuole smettere di stupire.

Situazione opposta in casa Fiorenzuola, con i rossoneri ancora a secco di punti (e di reti) e mestamente ultimi in solitaria. La società sta correndo ai ripari sul mercato nel tentativo di raddrizzare la situazione e dopo l’arrivo di Matteo Alluci ha ufficializzato anche l’ingaggio del centrocampista Enrico Casarotti; ora però servono i risultati a partire da domenica prossima, quando al Pavesi sarà ospite il Caldiero che arriva da tre risultati utili consecutivi e nell’ultimo turno ha centrato la sua prima vittoria superando di misura lo Scanzorosciate.