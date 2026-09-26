“Per la riqualificazione del Cinema Teatro Don Bosco in arrivo 500mila euro”

«Sono in arrivo 500mila euro per la riqualificazione del Cinema-Teatro Don Bosco di Podenzano: 250mila euro per il 2026 e altri 250mila per il 2027. Un finanziamento importante per restituire alla comunità un luogo di cultura, incontro e aggregazione». Lo annuncia la senatrice piacentina della Lega Elena Murelli, che ha seguito l’iter del finanziamento destinato al Comune di Podenzano.

Le risorse rientrano nel fondo istituito dalla legge di Bilancio 2026 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una dotazione complessiva di 68,7 milioni di euro per il 2026 e 67,75 milioni per il 2027, destinata, tra le altre finalità, a interventi a favore degli enti locali e alla realizzazione di opere in materia economica, sociale, infrastrutturale, sportiva e culturale. «Nei giorni scorsi – spiega Murelli – siamo intervenuti anche per correggere la finalità del finanziamento. Nel testo originario, infatti, per il Cinema-Teatro Don Bosco era stata erroneamente indicata la manutenzione ordinaria. Grazie all’ordine del giorno approvato in Commissione Bilancio del Senato, è stata indicata correttamente la destinazione delle risorse agli interventi di rifunzionalizzazione dell’immobile dal punto di vista strutturale, impiantistico e tecnologico, della sicurezza ai fini della prevenzione incendi e dell’efficientamento energetico».

«Ringraziamo la senatrice Murelli per l’attività che svolge a favore del territorio e don Fabio per la collaborazione e per aver condiviso con noi, fin dal primo momento, l’obiettivo di restituire il Don Bosco alla comunità – dichiara il sindaco Riccardo Sparzagni -. Avevamo già candidato il teatro al bando regionale per la rigenerazione urbana 2024, ma il progetto non era risultato tra quelli finanziati. Oggi manteniamo un impegno preso nel nostro programma elettorale: grazie alla senatrice Murelli, stiamo andando verso la riapertura del teatro. È una grande opportunità per il nostro territorio: dare nuova vita a una struttura storica che, con i suoi quasi 400 posti a sedere, rappresenta una rarità in provincia». «A breve partirà la progettazione, a cominciare da una verifica di vulnerabilità sismica, insieme all’analisi di impianti e sicurezza antincendio – spiega l’assessore all’urbanistica Giulia Borlenghi -. Sarà un percorso lungo e articolato: gli interventi sono numerosi e non escludiamo possano rendersi necessari ulteriori finanziamenti».

«Per la parrocchia il Teatro Don Bosco è un bene prezioso, che può essere valorizzato pienamente solo se messo a disposizione di tutta la cittadinanza podenzanese – sostiene il parroco don Fabio -. Accogliamo con gratitudine questo importante finanziamento e il lavoro che ha permesso di renderlo disponibile. Con l’Amministrazione comunale c’è piena sintonia sul percorso che potrà portare questo teatro a tornare a disposizione di tutti». «È un risultato concreto per Podenzano e per tutto il territorio – conclude Murelli -. Abbiamo seguito questo percorso fin dall’inizio e continueremo a farlo fino alla realizzazione degli interventi. Questi 500mila euro rappresentano un passo decisivo verso la riapertura del Don Bosco».