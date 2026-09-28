Perché il tuo sito non ti porta clienti (e come sistemarlo)

Hai un sito. Magari l’hai fatto qualche anno fa, è bello, ci sono le foto dei lavori e la storia dell’azienda. Eppure le richieste arrivano ancora dal passaparola e i contatti dal sito sono quasi zero.

Non è sfortuna. Un sito che non genera clienti di solito non ha un problema di grafica: ha un problema di percorso. Chi arriva non capisce in dieci secondi cosa fai, per chi lo fai e cosa deve fare adesso. E se non lo capisce, torna su Google e clicca il concorrente.

Il costo è concreto: ogni visita persa è una persona che ti stava già cercando. Hai speso per farti trovare e poi hai lasciato la porta senza maniglia.

La buona notizia è che sistemarlo di solito non richiede di rifare tutto. Ecco cosa guardare.

Rendi facilissimo contattarti

Immagina un’azienda di serramenti della provincia: il sito è curato, ma il numero di telefono è nascosto nel footer (la fascia in fondo a ogni pagina, dove di solito stanno indirizzo e recapiti) e non esiste un modulo per scrivere. Il visitatore, per chiedere un preventivo, dovrebbe copiare il numero da lì o scrivere un’email. Molti non lo faranno.

Il rimedio è semplice e molto efficace:

un bottone “Chiamaci” : un pulsante sempre visibile che, dal telefono, avvia la chiamata con un solo tocco;

: un pulsante sempre visibile che, dal telefono, avvia la chiamata con un solo tocco; un form di contatto breve: il modulo da compilare direttamente sul sito, con nome, telefono e richiesta, senza dover aprire la posta;

breve: il modulo da compilare direttamente sul sito, con nome, telefono e richiesta, senza dover aprire la posta; un pulsante WhatsApp: apre una chat con la tua azienda, comodo per chi preferisce scrivere invece di telefonare.

Più strade metti, più contatti raccogli.

Una landing page per ogni cosa che vendi

Pensa a un ristorante che fa anche catering e cene aziendali. Se tutto finisce nella home (la pagina iniziale del sito) generica, chi cerca “catering aziendale” non trova una risposta chiara.

Una landing page (una pagina pensata per un solo scopo, dove il visitatore “atterra” dopo aver cliccato su Google o su un annuncio) parla a una sola persona con un solo obiettivo: cosa offri, perché fidarsi, cosa fare adesso. È la differenza tra “guardo un sito” e “richiedo un preventivo”.

Fatti trovare per le parole giuste (SEO)

Uno studio professionale può avere un sito perfetto e non comparire mai per le ricerche che contano. La SEO (Search Engine Optimization) è l’insieme di interventi che servono a far comparire il tuo sito tra i primi risultati di Google quando qualcuno cerca ciò che vendi, senza pagare per ogni click come nelle inserzioni.

Il punto di partenza sono le parole chiave, cioè le frasi che le persone scrivono davvero su Google. Un cliente cerca “commercialista per partita IVA Piacenza”, non il nome del tuo studio. Bisogna capire cosa cercano i tuoi clienti e costruire titoli, testi e pagine su quelle ricerche.

Pensa anche alle risposte dell’intelligenza artificiale (GEO)

Sempre più persone fanno domande direttamente a strumenti di intelligenza artificiale, come ChatGPT o gli assistenti integrati nei motori di ricerca, invece di scorrere l’elenco dei siti. Questi strumenti rispondono citando alcune fonti.

La GEO (Generative Engine Optimization) è il lavoro che aumenta le probabilità che il tuo sito sia una di quelle fonti. In pratica servono pagine chiare e ordinate, con risposte dirette alle domande che i clienti fanno più spesso (come si sceglie, quanto costa, quanto tempo serve). Non c’è garanzia di comparire, ma un sito che spiega bene ciò che fa parte avvantaggiato.

Un blog vivo, non un blog abbandonato

Il blog è la sezione del sito dove pubblichi articoli utili per i tuoi clienti. Un’azienda industriale che pubblica una volta ogni due anni non costruisce nulla. Un blog gestito con regolarità, che risponde ai dubbi reali dei clienti (come si sceglie, quanto costa, quali errori evitare), porta visite di persone davvero interessate e dimostra competenza. Il punto è la costanza, e il tempo per farlo spesso manca: per questo conviene affidarlo a chi lo fa di mestiere.

Sito aziendale che genera contatti – da dove cominciare?

Apri il tuo sito dallo smartphone e fai finta di essere un cliente che ha fretta. In dieci secondi, capisci cosa fa l’azienda? Trovi subito come contattarla? Se la risposta è no a una delle due, hai già trovato il primo intervento.

Chi siamo

MIAD (Mavi Innovation And Digital) è l’agenzia digitale che lavora con le PMI di Piacenza e provincia. Se vuoi capire dove il tuo sito perde clienti, scrivici in privato: guardiamo insieme il tuo sito e ti diciamo da dove partire.

https://mavidigital.it/