Pet Aperitivo e All you can read: a Tertulia arriva l’autunno

Prosegue anche in autunno l’attività del Chiosco Sociale Tertulia, al Parco della Pace di Piacenza, con una piccola rassegna di iniziative che accompagnerà il mese di ottobre. Si chiama “Autunno al Tertulia” ed è il risultato della volontà condivisa delle realtà che compongono la cordata del progetto (Auroradomus, Casa del Fanciullo, Cotepi, Des Tacum, Il Germoglio, Officine Gutenberg e Solco) di non interrompere con la fine dell’estate un’esperienza che, nel corso dei mesi, ha costruito attorno al chiosco uno spazio di incontro, relazione e partecipazione. La scelta di mantenere attivo Tertulia anche nei mesi autunnali assume infatti un significato che va oltre il semplice calendario di eventi. Continuare a proporre occasioni di incontro significa riconoscere il valore sociale di un luogo nato per mettere in relazione persone, generazioni e competenze diverse, mantenendo vivo un presidio all’interno del Parco della Pace anche al di fuori della stagione estiva.

Il programma di “Autunno al Tertulia” prende il via giovedì 1° ottobre alle 18 con l’ultimo Pet Aperitivo della stagione, dedicato questa volta a un tema particolarmente utile per chi vive con un cucciolo: il dott. Fina e il dott. Cella parleranno di igiene e regole per cuccioli di cane e gatto. Sabato 10 ottobre sarà invece la volta di All You Can Read, mentre è in fase di definizione la data del corso di scrittura creativa, promosso nell’ambito del progetto Fuori Orario e condotto da Giovanni Battista Menzani. Il momento centrale della rassegna sarà venerdì 23 ottobre, con la Festa d’Autunno, una giornata pensata per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare il rapporto tra Tertulia, il quartiere e il territorio. Il programma prevede lo sbaracco della Casa del Fanciullo, con oggetti e materiali recuperati dalla cantina della storica cooperativa, un laboratorio creativo per bambini dalle 17 alle 20, attività dedicate al verde a cura del Germoglio, il laboratorio “Le parti delle piante che mangiamo”, rivolto ai bambini dai 5 anni, e l’esibizione del giovane rapper MCNC. Completerà il pomeriggio la fiaba animata “Amico: che storia!”.

Il calendario nasce dalla collaborazione tra le diverse realtà della cordata che, attraverso competenze e attività differenti, continuano a condividere l’obiettivo di fare del Chiosco Sociale Tertulia un luogo accessibile e riconoscibile di comunità. “Autunno al Tertulia” rappresenta così un ulteriore passaggio di un progetto che sceglie di proseguire anche quando la stagione estiva è terminata, confermando la funzione di Tertulia come spazio di socialità, cultura e incontro all’interno del Parco della Pace di Piacenza. Tutti gli appuntamenti si terranno presso il chiosco sociale Tertulia, all’interno del Parco della Pace, strada della Raffalda.