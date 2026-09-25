“Emma Bonino sarebbe stata un’ottima presidente della Repubblica, così come Tina Anselmi”. Serena Dandini, davanti a una piazza Cavalli gremita anche oltre le aspettative, ricorda la storica esponente del Partito radicale recentemente scomparsa e la accosta alle altre donne che hanno fatto la Repubblica Italiana. Le 21 elette nell’Assemblea Costituente del 1946 sono le protagoniste, raccontate con affetto e rigore storico, del suo ultimo libro “Paura non abbiamo” al centro dell’incontro al Festival del Pensare Contemporaneo.

Dandini ha ringraziato dell’affetto il pubblico piacentino prima di rispondere alle domande di Maura Gancitano. “Questo libro nasce anche da una rabbia, a volte gentile a volte meno, – ha precisato – per aver constatato quanto queste donne siano state poco raccontate. Così ho cominciato a raccogliere le loro storie a partire dalle cronache di allora, 80 anni fa, quando venivano descritte come soggetti strani, più nel loro modo di vestire, con il colletto da collegiali o i guanti traforati, in quanto donne”.

di 13 Galleria fotografica Paura non abbiamo, incontro con Serena Dandini









“Le costituenti in realtà venivano dalla vita drammatica della guerra, – ha ricordato – molte di loro avevano patito sofferenze indicibili e combattuto tra le fila dei partigiani, come Teresa Mattei. E volevano entrare nella Repubblica a pieno titolo per cambiare l’Italia. Venivano da vent’anni di fascismo, molte dal confino o dalla galera, sotto un regime che impediva alle donne di realizzarsi e di studiare. Basti pensare che le scrittrici erano considerate come scribacchine”. “Ma le donne arrivano cariche nella Costituente – ha proseguito Dandini – e non vollero essere ornamentali. Entrano in Parlamento per la prima volta e scardinano leggi liberticide e misogine che erano scritte nel nostro Codice. Negli articoli della nuova Carta lottano per inserire alcune parole fondamentali che cambieranno tutto. Come nell’articolo 3 della Costituzione, quello sull’uguaglianza di tutti i cittadini con l’aggiunta della frase ‘senza distinzione di sesso’. Fu Tina Merlin a volere con forza che fossero messe queste parole. Non era qualcosa di pleonastico, perché quelle quattro parole hanno permesso alle donne di accedere alle cariche pubbliche prima precluse. Sempre all’articolo 3 è stata Teresa Mattei a voler inserire due parole semplici come ‘di fatto’ nella formulazione che dice di ‘rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale’ che limitano l’uguaglianza, proprio lei la giovane con il collettino da collegiale che si è battuta per conquistare questi diritti”.

“Sono ancora più emozionanti le storie di queste 21 donne – ha rimarcato – di estrazioni culturali e politiche diverse perchè hanno operato come un esercito compatto nella Costituente. Come Maria Federici e Teresa Noce, da sponde politiche distinte, che hanno collaborato per inserire il richiamo ai diritti delle lavoratrici e madri all’articolo 37. La loro azione è stata fondamentale perché hanno portato nel Parlamento la vita vera del persone”. Altro esempio evocato da Dandini, quello dell’articolo 11 sulla guerra: “La parola ‘ripudia’ rimpiazza ‘rinuncia’ perché è un verbo più forte e categorico: lo vollero le donne, perchè? Perchè furono proprio le donne a subire le violenze e i drammi della guerra, furono loro a reggere il paese come succede ancora oggi nei conflitti. Hanno subito sevizie e soprusi, hanno perso i mariti e i figli, ma hanno curato le famiglie sono state l’architrave del paese. La storia di queste donne ci ricorda chi siamo ma anche dove non dobbiamo tornare”.

“Nel mio libro non volevo fare una cosa dotta – ha aggiunto -, ma queste storie sono il frutto di una ricerca pazzesca e ci fa comprendere la portata di alcune norme entrate in vigore allora. Come quella per la parità morale e giuridica della coppia, tanto fondamentale perchè ancora oggi dobbiamo ancora lottare contro il patriarcato che è dentro e fuori di noi. Tutte vicende che ci indicano che i diritti non sono caduti dal cielo, ma sono stati il frutto di percorsi faticosi e combattuti”. E il ricordo va ancora a due figure femminili fondamentali nella storia della Repubblica, quella di Rosa Oliva, ancora in vita, che vinse il ricorso contro lo Stato nel 1960 e fu la prima donna ammessa alla carriera prefettizia, e Angela Bottari, “deputata messinese un po’ dimenticata, che negli anni ’70 si batté per togliere l’infamia del delitto d’onore”. Dandini ha concluso sottolineando la necessità di non retrocedere rispetto alle conquiste delle donne: “La sorellanza per me è stata importante, sono stata una ragazza degli anni ’70, nel libro racconto di Emma Bonino appena uscita dal carcere perché si era autodenunciata dopo l’interruzione di gravidanza. Oggi come allora le donne devono lottare insieme, cercando di far prevalere quello che unisce e non quello che divide”.