Più “forte” il vincolo a verde della Pertite: sì all’emendamento bipartisan

La classificazione a ‘verde pubblico’ dell’area ex Pertite, destinata a diventare un grande parco per la città, è stata ribadita da tutti i gruppi di Palazzo Mercanti attraverso un atto politico: il voto bipartisan di un emendamento condiviso all’osservazione al Pug riguardante la superficie di 268mila metri quadrati ancora di proprietà dei militari. E’ accaduto nella seduta del consiglio comunale del 28 settembre, la seconda consecutiva dopo quella di sette giorni fa, dedicata a sviscerare le osservazioni e le controdeduzioni al Piano urbanistico generale che delinea lo sviluppo del territorio comunale dei prossimi anni. Messi da parte i toni polemici e le accuse reciproche di inaffidabilità, che non sono mancati anche nella discussione odierna, maggioranza e opposizione hanno trovato un punto di incontro.

Una lunga sospensione del seduta per consentire il confronto dei capigruppo ha dato il via libera al testo unitario, dopo che il centrodestra aveva ritirato un proprio emendamento. Nel testo approvato all’unanimità dall’aula vengono inserite alcune modifiche di natura prevalentamente tecnica che – come si legge – “assumono carattere di specificazione, rafforzamento e coordinamento delle scelte già contenute nel Piano, rendendo inequivocabile la funzione attribuita all’area dell’ex Pertite”.

“Con specifico riferimento all’area dell’ex Pertite, – si legge sempre nell’emendamento – gli obiettivi sono orientati alla conservazione degli spazi liberi, in particolare verdi, al recupero degli edifici esistenti per funzioni pubbliche e di uso pubblico e alla realizzazione di un progetto urbanistico unitario di iniziativa pubblica, anche attuabile per stralci, senza incremento della densità edilizia, attraverso l’attivazione di percorsi partecipativi con associazioni, portatori di interesse e cittadinanza e la successiva elaborazione dei diversi livelli di progettazione delle opere pubbliche, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, anche mediante concorsi di progettazione, masterplan e progetti di fattibilità tecnicoeconomica.”

Il voto finale

La presentazione dell’emendamento condiviso è stata affidata all’assessore Christian Fiazza che ha sottolineato: “Sono convinto che si sta realizzando una parte importante della politica e della progettualità per la città. Insieme siamo riusciti a realizzare un passaggio fondamentale che toglie i dubbi su possibili differenti interpretazioni sulla destinazione dell’ex Pertite. Voglio ringraziare per il lavoro svolto in aula i capigruppo e le minoranze, per il senso di responsabilità dimostrato con il ritiro del primo emendamento che contenenva passaggi che comunque sono sono stati inglobati in questo testo”.

Anche la capogruppo della civica di centrodestra Patrizia Barbieri si è compiaciuta per il risultato unitario: “Abbiamo mostrato che viene prima il bene della città sulle contrapposizioni politiche in relazione a un progetto come quello della Pertite. C’è stato un ravvedimento operoso su un tema così importante, in questo modo siamo arrivati a dare una risposta al comitato alla gente schierata da anni, da parte nostra è un segnale importante. Il nostro emendamento nasceva dal dovere di verità e non dalla volontà di parte. Questo esito comune consente di dare peso confromativo vincolante su quell’area per evitare interventi che non ci devono essere, siamo riusciti ad affermare che quella superficie è dei piacentini e tutti stiamo lavorando per un obiettivo convergente”.