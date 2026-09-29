Polledri (Fn) organizza la prima Festa Futurista: ospiti Alemanno, Burgio e Argellati

Una giornata di incontri, approfondimento culturale, dibattito politico e convivialità, aperta a tutta la cittadinanza. Sabato 3 ottobre, in via Ceno 22 a Piacenza, si terrà la Festa Futurista, iniziativa promossa da Futuro Nazionale Piacenza che unisce momenti di confronto su temi di grande attualità, attività per i più piccoli e uno spazio dedicato alla ristorazione. Il programma si aprirà alle ore 15 con la presentazione del libro di Gianni Alemanno, L’emergenza negata: il collasso delle carceri italiane. A partire dalla propria esperienza personale, Alemanno dialogherà con Massimo Polledri, psichiatra del carcere di Piacenza, affrontando questioni fondamentali come giustizia, pena, redenzione e umanità.

Alle ore 19 spazio a “Piacenza chiama, Milano risponde”, con il generale Carmelo Burgio, che presenterà il suo libro dedicato alla lotta ai Casalesi, di cui è stato protagonista per cinque anni. Seguirà un confronto con Polledri e il sindaco Gianluca Argellati sulla proposta di un protocollo d’intenti per rafforzare il collegamento tra Piacenza e Milano, con particolare attenzione a sicurezza, infrastrutture, abitabilità e lavoro. Dalle ore 19 sarà inoltre aperto lo stand gastronomico. Durante la giornata saranno presenti spazi per il gioco dei bambini, per rendere la festa un’occasione di partecipazione e incontro per tutta la comunità.

Sull’iniziativa interviene l’On. Davide Bergamini, responsabile regionale di Futuro Nazionale in Emilia-Romagna: “Quella di Piacenza è un’iniziativa di spessore, che dimostra come Futuro Nazionale voglia essere presente sul territorio non soltanto attraverso la proposta politica, ma anche promuovendo cultura, confronto e partecipazione. Affrontare temi come la crisi del sistema carcerario, la sicurezza, le infrastrutture e il lavoro significa discutere questioni concrete che riguardano la vita quotidiana dei cittadini. Futuro Nazionale cresce anche attraverso iniziative come questa, capaci di valorizzare le energie locali, coinvolgere persone e competenze e costruire un rapporto diretto con le comunità. Ringrazio gli organizzatori e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa giornata”.