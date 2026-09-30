Proseguono i corsi antifumo di Lilt Piacenza: percorso condiviso per cambiare vita e liberarsi dalla dipendenza

Proseguono i corsi antifumo promossi da Lilt Piacenza. Il 29 settembre nella sede dell’associazione all’interno dell’ospedale di via Taverna, si è tenuto un nuovo incontro dedicato alla lotta contro la dipendenza da tabacco. Il fumo è la principale causa del tumore al polmone e aumenta significativamente il rischio di sviluppare malattie respiratorie e cardiovascolari. Abbandonare la sigaretta è una sfida complessa, ma assolutamente realizzabile con il giusto approccio.

In questo contesto, Lilt Piacenza mette a disposizione un percorso mirato per guidare e sostenere chiunque decida di liberarsi dalla dipendenza. Un’opportunità concreta per affrontare ogni fase del cambiamento con determinazione, potendo contare su un supporto specialistico.

A guidare il percorso è l’educatore Elio Panelli, che spiega: «Il metodo generalmente utilizzato per la cessazione del fumo e per affrontare i problemi legati al tabagismo è quello cognitivo-comportamentale. Si tratta di un approccio che associa alcuni comportamenti, che vengono rinforzati e sostenuti attraverso le lezioni che cerchiamo di proporre alle persone, a una componente cognitiva, relativa al pensiero e alle modalità con cui ciascuno affronta questa problematica. È una modalità che può essere applicata anche a molti altri comportamenti disfunzionali. Per quanto riguarda il grado di efficacia dei corsi, riscontriamo generalmente buoni risultati, che sono però proporzionali alla motivazione delle persone che vi partecipano».

Un punto è fondamentale: «Il percorso funziona meglio con le persone che partecipano spontaneamente e che hanno già maturato una decisione – conclude l’esperto – rispetto alla volontà di smettere di fumare».

Le sessioni offrono uno spazio protetto di condivisione e confronto tra i partecipanti, uniti dallo stesso obiettivo. Il programma mira a fornire gli strumenti necessari per superare i momenti critici, aiutando ciascun iscritto a valorizzare le proprie risorse personali per dare una svolta positiva alla propria salute.

Per qualsiasi informazione, è possibile scrivere all’indirizzo email segreteria@legatumoripiacenza.it.