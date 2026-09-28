Quando Bacco incontra Venere, ad Alseno degustazioni di vini e d’arte

Sabato 3 ottobre alle ore 17 negli splendidi spazi della corte del Castello di Alseno, la cooperativa Educarte, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Alseno, darà vita all’evento Quando Bacco incontra Venere un percorso suggestivo nel mondo dell’arte che ha come comune denominatore il vino. Simbolo di un piacere terreno, ma indissolubilmente legato al mito e alla religione, il nettare di Bacco intreccia sacro e profano, natura e lavoro dell’uomo. La storia del vino si fonde con la storia dell’arte in un affascinante viaggio sensoriale dove la bellezza incontra il gusto, dove lo sguardo accompagna le papille gustative alla scoperta di emozioni e nuovi punti di vista.

L’incontro sarà animato da Cinzia Cassinari e Valeria Depalmi, storiche dell’arte e bibliotecarie, che racconteranno come il Vino sia da sempre stato protagonista del mondo dell’Arte attraverso un excursus di opere che attraverseranno la nostra storia dal mondo antico al Medioevo, dal Rinascimento alla cultura contemporanea, incontrando autori come Michelangelo, Guido Reni, Caravaggio, i Carracci, Leonardo ma anche Manet, Depero Dalì e tanti altri. Il tutto sarà accompagnato da una degustazione guidata grazie alla partecipazione delle cantine del territorio: Azienda Agricola La Prandia, Azienda Agricola Cà Rossa, Cantina La Tollara e Villa Oppi. Ogni cantina proporrà un vino e, dopo averne spiegato le caratteristiche organolettiche, sarà abbinata, per analogia evocativa, una determinata opera d’arte. Le degustazioni quindi solleciteranno non solo i sensi ma anche l’immaginazione e lo spirito.

L’evento sarà anche l’occasione per vivere lo splendido cortile del Castello Landi di Alseno, conosciuto per essere la sede dell’Asilo parrocchiale “La Vigna” nato per volontà della duchessa Clelia Sforza Fogliani. Un particolare ringraziamento va alla Fondazione Asilo Clelia Pallavicino Fogliani per aver messo a disposizione gli spazi. L’incontro è a carattere gratuito, ma è necessaria la prenotazione

INFO E PRENOTAZIONI:

Castello Landi, via Roma n.384 – Alseno (Pc) Cortile della Scuola dell’Infanzia “La Vigna”

biblioteca.alseno@comune.alseno.pc.it; WhatsApp al cell. 3471498493