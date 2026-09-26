Sconfitta all’esordio per l’Assigeco: il finale in volata premia Legnano (71-68)

Sconfitta all’esordio per l’Assigeco: il finale in volata premia Legnano

Sae Scientifica-Soevis Legnano – UCC Assigeco Piacenza 71-68 (14-25; 21-13; 21-10; 15-21) – Termina con un epilogo amaro l’esordio stagionale dell’UCC Assigeco Piacenza nel campionato di Serie B Nazionale. Sul parquet della Soevis Arena, i Lupi partono benissimo giocando un primo quarto arrembante, per poi incappare in alcuni momenti di difficoltà nei due quarti centrali che consentono a Legnano di trovare la doppia cifra di vantaggio. Nell’ultimo spicchio di gara i ragazzi di coach Ghizzinardi costruiscono mattoncino dopo mattoncino la rimonta, impattando sul 64-64 la partita a un minuto e mezzo dalla fine. La tripla di tabella di Oboe a trenta secondi dalla fine condanna l’Assigeco alla sconfitta, con il match che termina 71-68.

PRIMO QUARTO

Stepanovic dalla lunetta firma i primi punti della partita, replica immediatamente Vanin ma Scarponi non è da meno e brucia la retina da oltre l’arco. Oboe segna subendo il fallo di Fragonara senza però convertire il libero supplementare, con l’Assigeco che fatica a trovare ritmo nella metà campo offensiva. A sciogliere la tensione ci pensa Vettori con un gioco da tre punti, anche se dall’altra parte Scali ne infila altri due per il 9-6 legnanese. Otto punti in fila di Toniato lanciano i Lupi sul 9-15, che poi allungano ulteriormente grazie alle scorribande di Ferraro, con i padroni di casa che trovano punti solo con Lisoni dai sei e settantacinque. Finale di quarto tutto a trazione biancorossoblu: Giunta dalla lunetta e Vettori da tre allo scadere fissano il punteggio sul 14-24.

SECONDO QUARTO

Giunta al ferro in penetrazione, due punti di Oboe in allontanamento, poi Lisoni segna la seconda tripla della sua serata. Poggi fa sentire la fisicità sotto canestro con il canestro del 19-28 ma Legnano prova a riavvicinarsi con le bombe di Scali e Mastroianni, che riportano i biancorossi a -4 nella seconda metà di frazione. Il piazzato di Pirani e il long-shot di Giunta danno ossigeno all’Assigeco, tuttavia i padroni di casa continuano a segnare e, prima Dolezaj, poi Beretta dall’arco, mandano le due squadre negli spogliatoi sul 35-37.

TERZO QUARTO

Rientro dagli spogliatoi disastroso per i Lupi: ne approfittano i padroni di casa, che costruiscono un parziale di 13-0 trovando addirittura la doppia cifra di vantaggio. Picarelli a cronometro fermo prova a smuovere il tabellino biancorossoblu, che tornano a -6 con la tripla di Vettori. Due su due di Scali dalla lunetta, Vanin con un bel movimento segna il suo quarto punto personale, ma poco dopo commette il quinto fallo personale ed è costretto a chiudere anzitempo la sua partita. Nuovo allungo legnanese: la tripla da distanza siderale di Beretta e il libero di Quinti chiudono il terzo spicchio di gara sul 56-47.

QUARTO QUARTO

Tripla di Fragonara, dall’altra parte Beretta si inventa un canestro senza senso su un piede solo, tuttavia i ragazzi di coach Ghizzinardi iniziano piano piano a rosicchiare lo svantaggio fino ad arrivare a -1 con la penetrazione in contropiede di Giunta. Liberi di Oboe, replica Vettori che poi pareggia la gara sul 64-64. A trenta secondi dalla fine, Oboe si inventa una tripla di tabella che manda in visibilio il palazzetto e che costa anche un fallo tecnico a coach Ghizzinardi. Fragonara segna il canestro del -2, poi Scali combina un uno su due a cronometro fermo dando ai Lupi la possibilità di pareggiare la gara. La bomba di Vettori scheggia a malapena il ferro, condannando i biancorossoblu a una sconfitta all’esordio stagionale. Alla Soevis Arena termina 71-68.

DATI STATISTICI

Sae Scientifica-Soevis Legnano: Francesco Oboe 8 (1/3, 1/3), Alessandro Scarponi 6 (0/1, 2/5), Guido Scali 12 (2/6, 1/1), Mattia Mastroianni 9 (2/4, 1/4), Arsenije Stepanovic 7 (1/3, 1/6); Matteo Beretta 11 (1/2, 3/5), Luca Giannone 2 (0/2, 0/3), Marek Dolezaj 2 (1/3, 0/1), Andrea Quinti 4 (1/1 da due), Niccolò Lisoni 8 (1/1, 2/3). Ne: Alex Nebuloni, Andrea Oldrini.

Allenatore: Paolo Piazza (assistenti: Davide Giglietti, Nicolò Cuturello, Silvio Saini).

UCC Assigeco Piacenza: Alberto Fragonara 11 (3/4, 1/6), Enrico Vettori 13 (2/5, 2/8), Luca Toniato 13 (1/2, 3/3), Giovanni Poggi 9 (4/9, 0/1), Lorenzo Vanin 4 (2/2 da due); Simone Giunta 8 (3/6 da due), Matteo Picarelli 2 (0/1, 0/3), Massimiliano Ferraro 5 (1/4, 1/1), Federico Pirani 3 (1/2o da due). Ne: Matteo Ermelani, Stefano Olivieri.

Allenatore: Marcello Ghizzinardi (assistenti: Luca Ogliari, Ariele Zanella).

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“Abbiamo fatto una buona partita: gli alti e bassi per una squadra quasi interamente nuova come la nostra ci possono stare. Il primo quarto è stato ottimo, nel secondo parziale abbiamo regalato diverse situazione difensive, loro oggettivamente erano in difficoltà, come lo sono stati a fine partita. Non ci siamo mai arresi, ci eravamo ripresi l’inerzia, poi nella pallacanestro ci sono episodi che fanno tutta la differenza del mondo e quel tiro da tre punti di Oboe di tabella ha deciso le sorti del match”.