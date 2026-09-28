Sconti carburante, scatta la corsa al pieno: code ai distributori e scorte esaurite

Via agli sconti sui prezzi dei carburanti decisi da Eni (2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina), e anche a Piacenza è scattata la corsa al pieno. Tanti i cittadini che si sono messi in fila con la propria vettura per beneficiare dei prezzi calmierati, ma non tutti sono riusciti a fare rifornimento visto che alcuni distributori hanno dichiarato il “tutto esaurito”. Una situazione che si sta verificando in diverse città italiane.

Eni ha introdotto da oggi (28 settembre) e per 30 giorni – prorogabili fino a fine anno – il price cap ai distributori Enilive. Anche Socar, azienda energetica dell’Azerbaijan, ha annunciato la decisione di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli (IP): il limite ai prezzi, scattato da oggi, sarà stabilito “in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera” e verrà applicato “progressivamente”, a partire dal marchio Ip; si valuteranno poi le modalità anche per estendere il meccanismo alle stazioni Esso e “agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip”.