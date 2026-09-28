Sconti carburante, scatta la corsa al pieno: code ai distributori e scorte esaurite

di - 28 Settembre 2026 - 19:11

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Distributori benzina esaurita

Via agli sconti sui prezzi dei carburanti decisi da Eni (2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina), e anche a Piacenza è scattata la corsa al pieno. Tanti i cittadini che si sono messi in fila con la propria vettura per beneficiare dei prezzi calmierati, ma non tutti sono riusciti a fare rifornimento visto che alcuni distributori hanno dichiarato il “tutto esaurito”. Una situazione che si sta verificando in diverse città italiane.

Distributori benzina esaurita

Eni ha introdotto da oggi (28 settembre) e per 30 giorni – prorogabili fino a fine anno – il price cap ai distributori Enilive. Anche Socar, azienda energetica dell’Azerbaijan, ha annunciato la decisione di calmierare i prezzi dei carburanti commercializzati sul mercato italiano dalla controllata Italiana Petroli (IP): il limite ai prezzi, scattato da oggi, sarà stabilito “in base alle diverse esigenze per garantire la sopravvivenza della filiera” e verrà applicato “progressivamente”, a partire dal marchio Ip; si valuteranno poi le modalità anche per estendere il meccanismo alle stazioni Esso e “agli altri operatori della filiera che si riforniscono da Ip”.

Distributori prezzi calmierati

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