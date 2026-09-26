Sei anni col vescovo Adriano, celebrata in Cattedrale Santa Giustina

Sabato 26 settembre in Cattedrale a Piacenza è stata celebrata la solennità liturgica di Santa Giustina vergine e martire, compatrona della città e della diocesi. Nel pomeriggio il vescovo Adriano Cevolotto ha presieduto la messa a sei anni dalla sua ordinazione episcopale. La celebrazione è stata animata dal coro Santa Giustina della Cattedrale.

In occasione della ricorrenza di Santa Giustina, nella rassegna Una Cattedrale, una Città è stata inserita anche una visita guidata speciale tra il Duomo e il museo Kronos. Era l’anno 1001 quando le reliquie di Santa Giustina giunsero a Piacenza: da allora, la storia della santa di Antiochia si è intrecciata profondamente con quella della città: ancora oggi Giustina è co-patrona di Piacenza e co-titolare della Cattedrale, mentre opere, immagini e testimonianze continuano a custodirne la memoria. Un viaggio nel tempo e nello spazio per riscoprire le radici di un culto locale ancora vivo e ripercorrere la vicenda di una santa venuta da lontano, la cui storia si è intrecciata indissolubilmente con quella di Piacenza e dei suoi cittadini. L’iniziativa si terrà domenica 27 settembre alle 15 e 30, con partenza dalla biglietteria interna alla Cattedrale (costo 5 euro a persona, prenotazione obbligatoria cattedralepiacenza@gmail.com) La visita sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Con atto vescovile in data 24 settembre 2026 il diacono permanente Carlo Iori e Marina Ferrero sono stati nominati Responsabili del Servizio per il Catecumenato. Don Giacomo Ferraglio, lasciando i precedenti incarichi, Amministratore parrocchiale e Rettore della Parrocchia-Santuario della Beata Vergine Madre delle Genti in Strà, Comune di Alta Val Tidone.