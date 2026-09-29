Settimana dell’allattamento: venerdì incontro e flash mob alla Galleria del Sole

L’importanza dell’allattamento fin da subito; il suo apporto alla sostenibilità ambientale, economica, di equità sociale; le politiche e le prassi che hanno dato dei risultati nel sostegno all’avvio precoce e al mantenimento dell’allattamento. Da queste riflessioni è nato il tema dell’edizione 2026 della Settimana Mondiale dell’Allattamento (Sam): “Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona”.Piacenza, come sempre, celebrerà l’appuntamento con una mattinata di informazione, incontro e condivisione dedicata ai futuri genitori e alle famiglie venerdì 2 ottobre, dalle 9 alle 12, alla Galleria del Sole di Piacenza, in via Marinai d’Italia. Con “Coccole di mamma”, un momento pensato per coinvolgere i futuri genitori in modo semplice e divertente, le ostetriche accompagneranno i partecipanti in un quiz informativo, per affrontare curiosità, domande e informazioni sul percorso nascita e sull’allattamento.

Il cuore dell’incontro sarà alle 10.30 con il flash mob sull’allattamento un gesto simbolico che celebra il legame tra famiglie, operatori sanitari e comunità: per l’occasione, tutti i partecipanti sono invitati a indossare una maglietta bianca. Le mamme presenti allatteranno tutte insieme i loro bambini. La mattinata proseguirà con momenti di informazione e confronto dedicati alla vita dei neogenitori e alla crescita del bambino. Si parlerà dei primi giorni con il proprio bambino, della salute materna dopo il parto, del supporto emotivo nel percorso nascita e dell’alimentazione complementare. Saranno inoltre presentate le opportunità offerte dal progetto Nati per Leggere e dal Centro per le Famiglie, a testimonianza dell’importanza di una rete capace di accompagnare genitori e bambini nelle diverse fasi del percorso. La Sam rappresenta infatti un’occasione per porre l’attenzione non soltanto sull’allattamento, ma più in generale sulla necessità di creare condizioni favorevoli alla salute e al benessere di mamme e bambini, rafforzando il sostegno alle famiglie e valorizzando le competenze dei genitori.

La Settimana mondiale dell’allattamento riunisce ogni anno enti, operatori sanitari e istituzioni in tutto il mondo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’allattamento e promuovere azioni concrete di sostegno. Il tema della campagna è definito dalla World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), alleanza globale impegnata nella tutela e nella promozione dell’allattamento, ispirata alla Dichiarazione degli Innocenti e alla Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dell’Unicef. L’iniziativa piacentina vuole essere soprattutto un momento di vicinanza, informazione e condivisione, per accompagnare le famiglie in un percorso nel quale salute, relazione, alimentazione e benessere sono profondamente connessi.