Si Cobas “Siglato l’accordo di secondo livello alla Dhl di Monticelli “

Si Cobas la spunta ancora al polo direzionale di Dhl a Monticelli d’Ongina. Lo scrive in una nota il sindacato autonomo che spiega i termini dell’accordo. “E’ stato siglato nel pomeriggio del 29 settembre l’accordo sindacale di secondo livello fra Si Cobas Piacenza e Dhl Supply Chain, multinazionale che assume gli oltre 150 lavoratori del polo direzionale di Monticelli”.

“Il sito, cresciuto a dismisura negli ultimi due anni e strategico – precisa il sindacato – per la multinazionale tedesca nel nord Italia, ha assistito a un progressivo rafforzarsi del Si Cobas che ha portato la sigla di base ad essere la prima sigla sindacale del magazzino con 55 iscritti pari al 34% del totale dei lavoratori. Nei mesi scorsi, il Si Cobas era già riuscito a portare a casa con scioperi e trattative un consistente “giro” di internalizzazioni del personale precedentemente assunto da agenzia interinale, assicurando così maggiore sicurezza economica e stabilità occupazionale.

Nella mattinata del 29 settembre, si è però giunti ad una nuova agitazione davanti ai cancelli. I lavoratori lamentavano il mancato riconoscimento delle deleghe sindacali inviate, livelli di inquadramento errati e maltrattamenti da parte di alcuni responsabili”.

“Di fronte alla determinazione e al numero degli scioperanti, – viene spiegato da Si Cobas – Dhl ha immediatamente concesso per il pomeriggio un incontro che ha portato a dei significativi risultati. Primo fra tutti, il riconoscimento delle deleghe inviate e del peso prevalente del Si Cobas all’interno del magazzino (44 le deleghe accertate a inizio trattativa, mentre altre 11 sono arrivate durante lo svolgimento della stessa). Il sindacato ha chiesto che gli arretrati non venissero versati per non gravare sui lavoratori, mentre dal mese prossimo saranno regolarmente effettuate le trattenute sindacali previste dalla legge. In secondo luogo, venti lavoratori erroneamente inquadrati a livello 5 saranno trasformati dal 1 novembre in livelli 4, mentre altri saranno indirizzati su percorsi di formazione per il ruolo di responsabile. Si tratta di svariate migliaia di euro in più all’anno, che possono fare la differenza per una famiglia e per le scelte sull’istruzione dei figli.

La lotta riprenderà nei mesi a venire per chiedere la completa revisione del premio di risultato firmato a livello nazionale con i sindacati confederali, del tutto inadeguato al caro-vita e di fatto corrispondente alla metà di quelli normalmente sottoscritti a Piacenza fra Si Cobas e parti datoriali”.