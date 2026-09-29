“Sonic Organism”, il Milestone riapre con un quartetto internazionale

È un inizio che dichiara subito le sue intenzioni quello della nuova stagione del Milestone Live Club: domenica 4 ottobre alle ore 18 il palco di via Emilia Parmense ospiterà Arbenz X Osby / Arbenz / Moutin con il progetto “Sonic Organism”, un quartetto internazionale che riunisce quattro musicisti di primo piano della scena jazz contemporanea: Greg Osby al sax, Michael Arbenz al pianoforte, François Moutin al basso e Florian Arbenz alla batteria. I biglietti saranno disponibili la sera stessa a partire dalle 17.15, orario di apertura delle porte del club, al costo di 20 euro interi, 15 euro ridotti per i soci del Piacenza Jazz Club e 10 euro per gli under 25. Diventare socio è molto semplice: è già possibile sottoscrivere la tessera 2027, che consente l’accesso al club, sconti su tutti i concerti a pagamento e rappresenta un modo concreto per sostenere tutte le attività dell’associazione.

L’appuntamento inaugurale non è soltanto il primo concerto della stagione, ma una precisa dichiarazione d’intenti: qualità artistica, ricerca, internazionalità e capacità di mettere in relazione musicisti provenienti da esperienze e culture musicali differenti saranno ancora una volta al centro della programmazione del Milestone. “Sonic Organism” nasce infatti dall’incontro fra quattro personalità musicali fortemente riconoscibili. Il batterista e percussionista svizzero Florian Arbenz, protagonista da oltre trent’anni della scena europea, ha dato vita al progetto all’interno del suo percorso Conversation_LAB, invitando a confrontarsi musicisti accomunati da una spiccata apertura verso la ricerca e l’improvvisazione. A partire da questa formazione internazionale ha preso forma un organismo musicale nel quale le diverse sensibilità non si limitano ad essere semplicemente accostate, ma entrano in relazione. Il risultato è un repertorio che può muoversi dal hard swing alle improvvisazioni più libere, fino a creare paesaggi sonori rarefatti e quasi sospesi, in un continuo equilibrio tra composizione e libertà espressiva.

Al sax c’è Greg Osby, uno dei protagonisti della scena jazz statunitense degli ultimi decenni, noto per il suo percorso attraverso la tradizione e le forme più contemporanee del jazz e per le numerose collaborazioni e registrazioni realizzate per la prestigiosa etichetta Blue Note. Al suo fianco suo fratello Michael Arbenz, al pianoforte e François Moutin, al contrabbasso, musicisti dalla lunga esperienza internazionale e da sempre attivi in progetti che attraversano il jazz contemporaneo con particolare attenzione all’interplay e all’improvvisazione. Completa la formazione Florian Arbenz, musicista e compositore svizzero che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi protagonisti della scena internazionale e che ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti, l’European Award for Culture.

Quattro musicisti, quattro percorsi diversi e una formazione nata proprio per mettere in discussione i confini tra linguaggi e tradizioni: “Sonic Organism” promette così un concerto costruito sull’ascolto reciproco, sulla capacità di reagire istantaneamente agli stimoli degli altri musicisti e sulla ricerca di una voce comune. Un debutto di stagione che porta dunque al Milestone una formazione internazionale di grande spessore e che dà immediatamente la misura di una programmazione pensata per offrire al pubblico di Piacenza musica dal vivo di alto livello, artisti di riferimento e progetti difficilmente riconducibili a formule precostituite.

Per informazioni, programma completo e tesseramento è possibile contattare l’Associazione Piacenza Jazz Club dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.30 allo 0523-579034 oppure scrivendo a segreteria@piacenzajazzclub.it. Si consiglia di rimanere collegati con i profili social del Piacenza Jazz Club su facebook e instagram oltre che di seguire il sito per rimanere sempre aggiornati con tutte le attività.