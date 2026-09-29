SUCCESSO INTERNAZIONALE DEL KARATE PIACENZA E DELLA SHINANBAN KARATE – Gli atleti piacentini del Karate Piacenza Farnesiana (guidati dal Maestro Gian Luigi Boselli, dal Tecnico Giorgio Livelli, dall’istruttore Pier Paolo Cagnoni e dal Maestro Daniele Rillosi) e della Shinanban Karate (guidati dal Maestro Luciano Baderna) hanno partecipato in rappresentanza del Centro Tecnico Regionale Emilia Romagna (Fijlkam) alla prestigiosa competizione internazionale denominata Open di Kranji che si è tenuta in Slovenia. Erano presenti atleti di alto livello di 58 società provenienti da nove nazioni: Italia, Slovenia, Algeria, Francia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Ungheria, Serbia, Montenegro.

Eccellenti i risultati delle due società piacentine: per il Karate Piacenza Farnesiana oro per Leonardo Scanacapra nella cadetti – 63 kg; Argento per Lorenzo Centonze nella under 21 -67 Kg; argento per Eva Dallavalle nella categoria senior Open ed altri quattro bronzi nella Junior – 59 kg, nella Junior Open, nella under 21 – 61 kg. e nella under 21 Open; argento per Gaia Granelli nella junior – 53 kg; bronzo per Michelle Rizzoli nella under 14 -52 kg. e quinto posto nella categoria cadette – 54 Kg; bronzo per Sofia Bouraya nella categoria under 21 – 55 kg; quinto posto per Ginevra Livelli nella Junior – 59 kg.

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Per la Shinanban Karate: oro per Paul Denis Popovici nella categoria cadetti – 57 kg e bronzo nella categoria junior – 61 kg.

Bronzo per David Hasanov cadetti – 52 kg.

I prossimi impegni agonistici delle due società sono l’Open League Fijlkam a Taranto, competizione valevole per il ranking azzurro per i mondiali WKF, ed i campionati italiani CTR Fijlkam che si terranno a Napoli.

Nella foto con maglia verde gli atleti del Karate Piacenza Farnesiana e nell’altra foto gli atleti della Shinanban Karate.