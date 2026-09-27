“Tarasconi aumenta le tasse ma esternalizza i servizi. Non è il Comune che vogliamo”

“Ventiduemila euro in affidamenti diretti, quindi senza bando, per attività di comunicazione. Perché non valorizzare, invece, l’ufficio stampa del Comune di Piacenza? I piacentini pagano più tasse, ma i servizi continuano ad essere affidati esternamente”. E’ la posizione congiunta dei consiglieri di centrodestra a palazzo Mercanti, in una nota inviata in redazione.

“È quanto emerge dagli atti pubblicati dal Comune di Piacenza: 18.300 euro affidati all’agenzia Bellorofonte, che ha già lavorato con rappresentanti della sinistra emiliana, come Bonaccini e Lepore, ed è collegata all’agenzia della campagna elettorale di Katia Tarasconi nel 2022. A questi si aggiungono altri 3.700 euro per la realizzazione di reel sui social destinati alla giunta” scrivono i consiglieri di opposizione.

“Un totale di 22.000 euro in affidamenti diretti per la comunicazione. La domanda è inevitabile: come dovremmo chiamare questi affidamenti? Gli atti sono stati pubblicati nel mese di agosto, in pieno periodo feriale, nella speranza che nessuno se ne accorgesse: un metodo di gestione dell’ente pubblico che riteniamo inaccettabile”.

“Eppure, in questi anni, l’Amministrazione Tarasconi ha aumentato le tasse a carico dei piacentini sostenendo che fosse necessario rafforzare l’ente pubblico e assumere più dipendenti comunali. E cosa continua invece a fare? Continua ad esternalizzare attività che potrebbero e dovrebbero essere svolte internamente”.

“Sul fronte della comunicazione, poi, siamo di fronte a uno scandalo nello scandalo: il Comune dispone già di un ufficio stampa e di un ufficio comunicazione, i cui addetti svolgono un prezioso lavoro evidentemente non valorizzato, e del portavoce del Sindaco, altro servizio pagato dai cittadini. Nonostante questo, l’Amministrazione decide di spendere ulteriori 22.000 euro”.

“Per fare cosa? La risposta è scritta nero su bianco nei dettagli degli affidamenti: comunicazione relativa ai progetti PNRR e servizi fotografici, oltre alla realizzazione di reel per i social del Sindaco e dei membri della Giunta comunale. Con la Giunta Tarasconi i piacentini pagano più tasse, ma i servizi continuano ad essere affidati esternamente: non è questa l’idea di Comune che vogliamo”.