Si è tenuta nel pomeriggio di sabato 26 settembre, nella cornice dello Sporting Club Quarto, l’attesa inaugurazione della nuova pista di Mountain Bike, realizzata dal Team Scott Gagabike, in un’area verde concessa in comodato dal Club guidato da Arianna Burzoni. Il via ufficiale, scattato alle ore 16, davanti a una folta cornice di pubblico, atleti e appassionati, dota il territorio piacentino di una moderna infrastruttura all’avanguardia per il fuoristrada. La cerimonia del taglio del nastro ha visto la partecipazione delle massime autorità locali, tra cui il Sindaco di Gossolengo, Andrea Balestrieri, il presidente regionale della FCI, Pieruigi De Vitis e quello provinciale, Gianluca Andrina, il delegato Coni, Pietro Peveri, oltre ovviamente alla padrona di casa, Arianna Burzoni, Presidente dello Sporting Club, a Silvia Maserati, presidente del Team Scott Gagabike e Luca Peveri, patron del Team di via Codagnello. Accanto ai rappresentanti istituzionali, a tenere a battesimo il circuito erano presenti i dirigenti e i tecnici del sodalizio biancogrigionero, insieme a una folta rappresentanza dei giovani talenti della scuola di mountain bike e del settore giovanile.

Al di là dell’aspetto puramente agonistico, che vede il team piacentino già stabilmente ai vertici del panorama giovanile italiano, la vera centralità della nuova pista risiede nel suo valore didattico. Con questa apertura, la scuola di mountain bike compie un decisivo salto di qualità, ampliando l’offerta formativa per tutte le fasce d’età. Il circuito diventerà il quartier generale per i corsi d’introduzione alla mountain bike, per il perfezionamento tecnico dei ragazzi e per gli allenamenti in totale sicurezza, lontano dal traffico stradale.

“Questa pista non è solo un tracciato di terra e ostacoli, ma una vera e propria aula a cielo aperto”, spiegano i responsabili del Team. “Ampliare l’offerta formativa significa dare a ogni bambino e ragazzo la possibilità di crescere, imparare il controllo della bicicletta, la disciplina dello sport e il rispetto della natura, seguiti e affiancati da tecnici qualificati della Federazione Ciclistica Italiana”.