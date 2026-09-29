Tennistavolo, Rizzi (Vittorino) terzo alle qualifiche tricolori

TENNISTAVOLO: IL BIANCOROSSO RIZZI TERZO ALLE QUALIFICHE TRICOLORI – Inizia subito con ottimi risultati la nuova stagione agonistica del settore tennistavolo della Vittorino da Feltre. Nei giorni scorsi, infatti, tre pongisti biancorossi hanno partecipato a due diverse manifestazioni sportive valide ai fini delle qualifiche per i Campionati italiani. Il miglior risultato è stato conquistato da Tommaso Rizzi che, a San felice sul Panaro, in provincia di Parma, si è ben comportato conquistando il terzo posto finale e anche importanti punti utili per accedere ai Campionati italiani di Quinta Categoria che si disputeranno a Riccione a maggio del 2027.

A Cadelbosco di Sopra, in provincia di Reggio Emilia, la Vittorino da Feltre ha invece schierato Tommaso Colla e Davide Milani nella prima prova stagionale valida per le qualificazioni ai Campionati italiani di Quarta Categoria di tennistavolo. Davide Colla, dopo un ottimo percorso, è riuscito a raggiungere i quarti di finale e a sfiorare il podio dopo aver perso la bella. Prova positiva anche per Davide Milani, che a Cadelbosco è riuscito a mettersi in tasca parecchi punti utili ai fini della qualificazione agli italiani di Riccione.