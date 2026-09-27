Test internazionale per le giovanili Gas Sales contro Francoforte

Un pomeriggio di volley internazionale, all’insegna dello sport, del confronto e della crescita, ha animato la Palestra Salvadè (ex Pontieri) di Piacenza, dove le formazioni giovanili di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza hanno affrontato le rappresentative del Centro Federale tedesco di Francoforte, Volleyball Juniors Frankfurt, in due allenamenti congiunti.

In campo sono scese le rispettive squadre Under 17 e Under 19, protagoniste di due sfide intense e combattute che hanno offerto spunti tecnici di grande interesse e regalato spettacolo al numeroso pubblico presente sugli spalti, accorso per sostenere i giovani atleti. La gara tra le Under 17, guidata in panchina da Marco Lenzi e Matteo Rogolino con Matteo Antonucci Direttore Tecnico, è finita con la vittoria dei giovani biancorossi per 3-1 mentre L’Under 19, guidata in panchina da Matteo Antonucci e Francesco Caminiti, ha segnato il passo contro i quotati tedeschi per 3-1.

Per i ragazzi biancorossi si è trattato di un’importante opportunità di crescita e verifica del lavoro svolto finora. Confrontarsi con una realtà internazionale ha consentito di misurarsi con metodologie, ritmi e approcci differenti, rappresentando un prezioso momento formativo sia dal punto di vista tecnico sia sotto l’aspetto umano.

Gli allenamenti congiunti assumono infatti un valore particolarmente significativo in questa fase della stagione, quando l’inizio dei campionati è ormai alle porte. Occasioni come quella vissuta alla Palestra Salvadè permettono agli staff tecnici di valutare il percorso di preparazione e ai giovani atleti di consolidare l’intesa di squadra, acquisendo ulteriore esperienza in un contesto competitivo di qualità.

La giornata ha confermato ancora una volta l’importanza di investire nel settore giovanile e di favorire momenti di confronto anche oltre i confini nazionali, strumenti fondamentali per la crescita dei ragazzi e per lo sviluppo di una cultura sportiva sempre più aperta, inclusiva e orientata alla formazione delle nuove generazioni.

Matteo Antonucci (Responsabile Tecnico Settore Giovanile): “E’ stato un bel pomeriggio di sport, una giornata positiva e proficua. Un momento importante di crescita in vista dell’inizio dei vari campionati e sia per avere sempre ottimi rapporti con importanti club internazionali. Poterci confrontare ad un livello diverso da quello che vediamo tutti i giorni è sicuramente motivo di curiosità e grande stimolo”