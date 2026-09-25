Come ogni anno torna a Fiorenzuola l’Open Week della Scuola di musica dell’Orchestra Amadeus. Per un’intera settimana, da sabato 26 settembre a domenica 4 ottobre, telefonando alla segreteria (352 211 1445) sarà possibile visitare la scuola al secondo piano di via San Fiorenzo 28 per provare a suonare o a cantare, parlare con gli insegnanti e avere informazioni.

Novità di quest’anno è il corso di coro per bambini e ragazzi, tenuto da un’insegnante specializzata, che inizierà dalla metà di ottobre. Oltre al coro, la Scuola propone corsi per bambini, ragazzi e adulti: arpa classica, elettrica e celtica, basso elettrico, batteria, canto lirico, canto moderno, chitarra acustica, chitarra d’accompagnamento, chitarra classica, chitarra elettrica, clarinetto, contrabbasso, fisarmonica, flauto dolce, flauto traverso, pianoforte, saxofono, tastiera elettronica, violino e violoncello. E poi la musica propedeutica per bambini dai 3 ai 6 anni per avvicinare i più piccoli al mondo della musica. I costi di iscrizione e frequenza sono parzialmente detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

Punto di forza della Scuola, che anche per il corrente anno scolastico ha avuto il riconoscimento dalla Regione Emilia Romagna come ente specializzato per l’insegnamento della musica, è poi l’orchestra formata da allievi e insegnanti, alla quale tutti possono accedere e che si esibisce in occasioni di spettacoli nel Teatro “Verdi”.