Come si torna a vedere gli altri, quando tutto ciò che è diverso genera paura e i numeri delle statistiche perdono la loro granitica solidità? Mario Calabresi, giornalista e scrittore, e Franco Gabrielli, già capo della Polizia, provano a rispondere a questa domanda, in dialogo con la giornalista e conduttrice Rai Eva Giovannini. Entrambi, con il loro lavoro, hanno già toccato il tema: nel suo ultimo libro, “Le voci degli altri”, Calabresi ha voluto ascoltare e raccontare quella di chi si sente dimenticato, invisibile. Franco Gabrielli porta l’esperienza come uomo delle istituzioni, di cui parla in “Contro la paura”.

Calabresi e Gabrielli concordano su una società italiana che è cambiata. “Siamo circondati da guerre e da una violenza che non vedevamo da tantissimo tempo, a cui si aggiunge un fatto nuovo: la solitudine. Sono aumentate le persone che vivono sole e la tecnologia non aiuta a creare comunità”. Un approdo cadenzato da quattro momenti cruciali che hanno accompagnato l’inizio degli anni Duemila: l’11 settembre, e il timore di un terrorismo che può colpirti anche quando credi di essere al sicuro, la crisi economica del 2008, e poi la pandemia, la cui fine è stata accompagnata dall’irrompere nelle nostre vite di guerre come quelle in Ucraina e a Gaza. Una società, aggiunge Gabrielli, che è anche più anziana, e si è forse dimenticata di cosa significasse, negli anni Settanta, essere veramente insicuri, tra terrorismo e minacce di rapimenti. “Ora l’Italia è uno dei paesi più sicuri d’Europa, lo dimostrano le statistiche prendendo in considerazione, ad esempio, il numero di omicidi. Sono aumentati i reati di quella che viene detta microcriminalità, che è tale, ovviamente, fino a quando non ti riguarda da vicino”. Ma la risposta, dice, non può essere rappresentata da una stretta securitaria. “La vera risposta è un migliore controllo del territorio, ma anche il creare una società più coesa. Credo che in questo momento che la preoccupazione più grande sia la lacerazione della comunità, e l’utilizzo a volte disinvolto, irresponsabile, delle paure, non aiutino a a ricreare quel contesto che di cui invece avremmo molto bisogno”.

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Ora che la paura detta l’agenda politica, la priorità è stata assegnata agli alunni stranieri. Nel primo capitolo del suo libro, Calabresi racconta la sua scuola elementare al giorno d’oggi, dove solo una bimba ha entrambi i genitori italiani. “Quindi sarebbe illegale – dice Calabresi -, andrebbe smontata. Non appena è uscito il libro, l’ho portato alle maestre e ho chiesto come si sentissero. ‘Sospese’ mi hanno detto, ‘non sappiamo cosa sarà di noi e dei nostri bambini e della nostre bambine’. Io non riesco a capire come non si possano considerare italiani bambini che sono nati qui, frequentano le nostre scuole, fanno sport con i nostri figli e parlano con il nostro stesso accento. Altra cosa assurda è il divieto, per i genitori, di parlare con i figli nella linga di origine. Ma se siamo un popolo di emigranti e siamo sempre stati fieri che si continuasse a parlare in italiano, anche a distanza di generazioni”.

“Il tema migratorio nel nostro paese non è mai stato affrontato in maniera seria – aggiunge Gabrielli -, in maniera concreta. Vi do questo dato: i flussi migratori, a partire dall’arrivo degli albanesi negli anni Novanta alle primavere arabe, sono sempre stati affrontati con ordinanze di protezione civile, con stati di emergenza, perché si è sempre pensato che dovesse passare la nottata. Questo perché si pensava che l’Italia fosse solo un punto di approdo di queste persone, che sarebbero poi andate altrove. Una situazione favorita, fino al 2015, dall’assenza di fotosegnalamento. Poi la strage nella redazione di Charlie Hebdò ha imposto l’adozione di Eurodac (banca dati biometrica per i migranti, ndr). Però l’idea che il tema migratorio non ci interesse da un punto di vista diretto è rimasta, anche grazie al ricorso allo strumento della Protezione Internazionale che ha lasciato tantissime persone in una condizione limbica, perché sapevamo che erano migranti economici. Questo ha favorito tutta una sacca di marginalità che si è riverberata sui temi della sicurezza. I rimpatri ci sono, con uno strumento che non ha nulla a che fare con la remigration, che è una bestialità e un’assurdità, perché ha come obiettivo una percentuale di stranieri pari al 3, 4%. Il che significa rimpatriare oltre due milioni di persone”.