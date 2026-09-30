Vendemmia nel Piacentino, bilancio amaro sui prezzi, Coldiretti “Bianchi e rossi non soddisfano”

Vendemmia nel Piacentino, bilancio finale amaro sui prezzi: bianchi e rossi non soddisfano. Coldiretti: «Costi alti e filiera da valorizzare, a rischio il futuro del settore». ​A conclusione della raccolta e dopo le sedute camerali, l’organizzazione fotografa un momento complesso per le aziende: preoccupano la tenuta economica dei vigneti, la cura del paesaggio e il ricambio generazionale.

​Si chiude ufficialmente il cerchio sulle quotazioni della vendemmia piacentina dopo le sedute della commissione prezzi della Camera di Commercio dell’Emilia dedicate alle uve bianche e a quelle a bacca nera. Il bilancio economico per i viticoltori del territorio si conferma pesante e decisamente insoddisfacente: dopo i listini poco incoraggianti emersi per i bianchi, anche il quadro dei rossi ha fatto registrare una flessione generale di circa 5 euro al quintale sui valori massimi rispetto allo scorso anno per varietà simbolo come Gutturnio e Barbera, con la sola Bonarda a mostrare una tenuta sui livelli precedenti.

​Una situazione di mercato difficile per i produttori locali, che ormai da anni fanno i conti con quotazioni che faticano a coprire le spese vive di gestione e che evidenziano una criticità ormai strutturale.

​La redditività delle imprese e il pericolo espianti – ​«Il mercato purtroppo non ripaga la realtà e i sacrifici vissuti dalle nostre aziende e il bilancio finale di questa vendemmia, sul fronte economico, non può lasciarci soddisfatti» – dichiara il Direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli. «La situazione è seria: i viticoltori piacentini hanno bisogno di lavorare con un’adeguata marginalità e con una redditività certa. Con i costi produttivi legati al clima e alla gestione ordinaria dei vigneti che rimangono comunque alti, a fronte di una qualità molto alta, vedere in alcuni casi ulteriormente ridotto il prezzo già basso dello scorso anno significa mettere seriamente in difficoltà le imprese agricole. C’è un evidente problema di valorizzazione lungo la filiera, che non riesce a riconoscere e remunerare il lavoro dei produttori. Dietro a ogni quintale d’uva c’è un impegno enorme in termini di gestione delle variabili climatiche – dalla siccità alle grandinate –, manodopera e investimenti, che oggi non trova corrispondenza nel prezzo riconosciuto all’origine né nel valore di ciò che arriva nelle bottiglie. Il pericolo reale non è solo quello di spingere i viticoltori a nuovi espianti perché la coltura non ripaga più, ma anche di bloccare il ricambio generazionale: se mancano marginalità e prospettive economiche certe, i giovani non saranno più incentivati a investire, a credere e a costruire il proprio futuro professionale in questo settore».

​Le complessità dell’annata e il calo delle superfici – ​A tracciare il quadro produttivo e di prospettiva è Dario Panelli, responsabile del settore vitivinicolo di Coldiretti Piacenza: «Siamo reduci da una stagione sicuramente complessa: il caldo record ha anticipato notevolmente i tempi di maturazione, portando le aziende ad avviare una raccolta fortemente anticipata. Tra le difficoltà di questa campagna si segnala inoltre la grandinata di fine agosto, che ha colpito duramente alcune aree circoscritte del nostro territorio, in particolare in Val d’Arda, interessando soprattutto le varietà rosse».

​«In questo contesto – prosegue Panelli –, vedere l’Ortrugo e la Malvasia fermarsi sui valori attuali, con minimi tra i 40 e i 45 euro e massimi che non superano i 55 euro al quintale in diverse vallate, uniti al successivo calo sui massimi dei rossi, rappresenta un risultato che non può vederci soddisfatti. Oggi il territorio conta quasi 5.000 ettari di vigneto, ma basta guardare indietro di dieci anni, quando la superficie raggiungeva i 5.500 ettari, per capire la portata del fenomeno. Parliamo di un patrimonio che racchiude storia, tradizioni e cura delle colline, da cui nascono vini di altissima qualità, e che non possiamo permetterci di erodere ancora».

​L’appello: difendere il paesaggio con una filiera unita – ​«Tutta la filiera deve rendersi conto che non premiare adeguatamente il valore delle uve significa rischiare l’abbandono progressivo delle vigne, con una perdita incalcolabile per l’ambiente e per la cura del nostro paesaggio» – rimarca Coldiretti Piacenza. «Fare viticoltura a Piacenza significa custodire e arricchire colline stupende, alimentando anche l’enoturismo, che rappresenta un volano fondamentale per la promozione turistica ed economica dell’intera provincia».

​«Il settore – conclude Panelli – si trova peraltro ad affrontare un contesto generale molto delicato, tra speculazioni internazionali, imitazioni e una preoccupante tendenza culturale a demonizzare il vino assimilandolo ai superalcolici. Proprio per questo, avendo vini di straordinaria qualità, serve una filiera unita, compatta e consapevole nella loro valorizzazione: la qualità e il lavoro dei nostri produttori vanno difesi con un prezzo equo all’origine, per dare un futuro alla viticoltura piacentina».