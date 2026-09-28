“Viale Dante non può perdere i suoi servizi di prossimità” L’appello del comitato

Viale Dante non può perdere anche i suoi servizi di prossimità. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Francesca Mandelli, referente del Comitato Viva Viale Dante. Ecco il testo.

Buongiorno,

scrivo come residente e referente del Comitato Viva Viale Dante, con l’auspicio di avere presto concreti ragguagli in merito. Viale Dante non è soltanto una strada di Piacenza. È un quartiere popoloso e vissuto ogni giorno da famiglie, anziani, lavoratori, commercianti e persone che qui hanno costruito una parte importante della propria quotidianità. Da tempo, però, assistiamo con preoccupazione alla chiusura di attività, alla presenza di locali sfitti e alla progressiva perdita di quella rete di negozi e servizi che rende vivo e autonomo un quartiere. La situazione dell’Ecu di Viale Dante, rimasto coinvolto nella crisi Realco senza che finora si sia concretizzata una soluzione per il punto vendita, rischia di rappresentare un ulteriore e pesante passo indietro. Il problema non è soltanto commerciale. È anche sociale. Per una persona anziana, per un cittadino fragile, per chi non guida o non possiede un’automobile, avere un negozio alimentare raggiungibile a piedi significa poter continuare a vivere il proprio quartiere in autonomia. Non possiamo pensare che la risposta sia semplicemente andare a fare la spesa altrove. Non tutti possono farlo con la stessa facilità e una città attenta alle persone deve preoccuparsi anche di questo. Come Comitato Viva Viale Dante abbiamo cercato in questi mesi di portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze e le difficoltà di chi vive e lavora nel quartiere. Abbiamo guardato con interesse anche alla nascita dell’Hub di prossimità di Viale Dante, perché crediamo che possa rappresentare un’opportunità concreta se agli annunci seguiranno strumenti capaci di incidere realmente sulla vita commerciale della zona.

Proprio per questo oggi vorremmo capire meglio. Sappiamo che esistono programmi, progetti e risorse pubbliche destinati agli Hub e alla rigenerazione del commercio di prossimità. È importante però conoscere con precisione quali risorse riguardino effettivamente Viale Dante, quali interventi siano già finanziati e quali siano invece ancora soltanto programmati. È un approfondimento importante, perché prima di parlare di cifre bisogna sapere esattamente quali somme siano disponibili, a chi siano state assegnate e per fare cosa. Ma, mentre attendiamo questi chiarimenti, rimane davanti a noi una questione molto concreta: che cosa accadrà al servizio alimentare di prossimità di Viale Dante? Non chiediamo alle Istituzioni ciò che non possono fare. Sappiamo che un Comune o una Regione non possono obbligare un’impresa privata ad aprire un supermercato. Possiamo però chiedere che tutti gli strumenti disponibili vengano utilizzati per rendere nuovamente attrattivo un insediamento commerciale di questo tipo e, più in generale, per impedire che il quartiere perda progressivamente attività e servizi.

Se l’Hub di prossimità nasce anche per sostenere le imprese e contrastare la desertificazione commerciale, Viale Dante può diventare un banco di prova concreto della sua efficacia. Per questo sarebbe utile mettere attorno allo stesso tavolo Comune, Regione, associazioni di categoria, proprietà, operatori economici e rappresentanti del quartiere per verificare se esistano realmente le condizioni per riportare un servizio alimentare di prossimità in questa zona. Perché dietro una serranda abbassata non c’è soltanto un’attività economica che scompare. C’è l’anziano che deve chiedere a qualcuno di accompagnarlo a fare la spesa. C’è chi non ha l’auto. C’è una strada che perde passaggio. Ci sono altre attività che si sentono più sole. E c’è un quartiere che, poco alla volta, rischia di spegnersi e desertificarsi. Noi non vogliamo limitarci a constatarlo quando sarà troppo tardi. Vogliamo sapere quali strumenti esistono, quali risorse possono essere realmente utilizzate e cosa si può fare, insieme, per evitare che Viale Dante perda un altro pezzo della propria vita quotidiana.