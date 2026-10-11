Tennistavolo: in B2 la sconfitta della Teco vale un punto, bel successo in C1

La formazione magiostrina impegnata in B2

Via ai campionati ai squadre di tennistavolo, con i nuovi regolamenti e i nuovi punteggi in classifica. Delle sei squadre del Cortemaggiore, gli occhi erano puntati sulle due serie nazionali di B2 e C1.

In B2 la Teco Cattina esce sconfitta dal confronto con Cadelbosco, ma con un punto in classifica. Un ko che brucia, al termine di un match molto equilibrato: dopo una partenza in cui gli ospiti hanno fatto valere la loro maggiore solidità, il Corte ha riportato il match in parità grazie al doppio Armani-Conciauro: sul 2-2, Conciauro ha la chance di portare in vantaggio i suoi, ma il portacolori del Corte spreca tanto e i due set persi 11-9 lasciano l’amaro in bocca, specialmente quello decisivo nel quale Conciauro si trovava avanti per 5-1. Milza sigla il punto del pareggio, ma sul 3-3 Armani deve cedere ad un Monaco nettamente superiore. Sconfitta sì, ma la squadra guidata in panchina da Simone Dernini ha fatto vedere un buon potenziale.

TECO CATTINA CORTEMAGGIORE – ARSENAL CADELBOSCO 3-4

CONCIAURO -BENEVELLI 3-0 (11-3/11-4/13-11)

ARMANI-ADEYEMO 0-3 (8-11/4-11/2-11

MILZA-MONACO 0-3 (8-11/5-11/9-11)

ARMANI-CONCIAURO/ADEYEMO-MONACO 3-0 (11-4/11-9/11-4)

CONCIAURO-ADEYEMO 2-3 (11-4/13-11/6-11/9-11/9-11)

MILZA-BENEVELLI 3-2 (2-11/6-11/11-3/11-6/11-3)

ARMANI-MONACO 0-3 (6-11/8-11/4-11)

Netta vittoria che vale 3 punti secchi in graduatoria

In C1 bella vittoria del Teco Mete sul Vallecamonica, che chiude sul 5-2 al termine di un incontro a senso unico. Bravi Alex Sazonov, nella doppia veste di tecnico e atleta, e i giovani Pietro Calarco e Mohamed El Aazri. Per il Corte tre punti in graduatoria

TECO METE CORTEMAGGIORE – VALLECAMONICA 5-2

SAZONOV – NARDUCCI 3-0 (11-8/11-7/11-8)

CALARCO – GUERRA 3-1 (11-7/11-6/8-11/11-7)

EL AAZRI – NARDUCCI 2-3 (12-10/6-11/6-11/11-8/4-11)

EL AAZRI – CALARCO/ NARDUCCI – GUERRA 3-0 (11-5/11-8/11-8)

CALARCO – NARDUCCI 3-1 (11-6/8-11/11-7/11-3)

SAZONOV – PAGANO 3-1 (11-7/11-5/13-15/11-5)

EL AAZRI – GUERRA 1-3 (9-11/7-11/11-13)

ALTRI RISULTATI REGIONALI

D-1: TECO DEVOTI -POVIGLIO 2-5

D-2: TECO COSTANTINI – AUDAX 2-5

D-3 GIRONE A: TECO- AUDAX 5-2