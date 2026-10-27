Piacenza 360 allarga gli orizzonti per la candidatura a Capitale della Cultura Europea 2033

“Molti turisti stranieri vengono a visitare la nostra città (millenaria) dopo averla vista seduti sulla poltrona di casa grazie a Piacenza 360“. Parola dell’assessore comunale alla Cultura Christian Fiazza, tra i protagonisti della presentazione – avvenuta al PalabancaEventi, Sala Panini – dell’aggiornamento del percorso multimediale (avviato nel marzo 2025) che ha preso le mosse da un’immagine sferica ad altissima definizione che offre ai visitatori una visione panoramica della città (vista dalla torretta di Palazzo Gotico), dei suoi monumenti e del territorio circostante. Da questa immagine digitale sono stati individuati 162 punti informativi corrispondenti ad altrettante dettagliate schede redatte da Valeria Poli. Il percorso immersivo si arricchisce poi con la possibilità di entrare virtualmente nei monumenti; in alcuni di questi Marco Stucchi ha realizzato immagini aeree dall’altezza di cinque metri che offrono visuali assolutamente spettacolari e inedite (per esempio di San Savino e Sant’Antonino).

Il progetto multimediale è stato promosso su iniziativa del Comune di Piacenza e ha ricevuto il particolare sostegno della Banca di Piacenza e della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La Banca aveva già sostenuto progetti multimediale di Valeria Poli e Marco Stucchi: la Mappa di Caprarola e la Mappa Bolzoni e ora ha volentieri contribuito all’aggiornamento del progetto Piacenza 360, che si traduce nell’aggiunta di diversi monumenti della città (alcuni non aperti al pubblico come Palazzo Mandelli, sede della Banca d’Italia e il Castello Farnesiano) e nella traduzione in inglese di tutte le schede informative.

Dopo i saluti di benvenuto del vicepresidente della Banca Domenico Capra, ha preso la parola il sindaco Katia Tarasconi: “Questo progetto – ha sottolineato – è un tassello della candidatura a Piacenza capitale della cultura 2033, a cui comincio a credere. La cultura è un formidabile motore per far conoscere la nostra città, il motore della comunità che alimenta la nostra crescita futura. Grazie alla Banca di Piacenza per tutto quello che fa proprio a sostegno della cultura». Un ringraziamento a cui si è unito anche l’assessore Fiazza («la Banca locale è sempre attenta alla crescita del territorio e senza di lei l’ampliamento del progetto non avrebbe visto la luce»), che ha avuto parole di riconoscenza verso gli autori Poli e Stucchi ed espresso l’intenzione di allargare il discorso del 360 anche alla provincia «per diventare ancora più accoglienti”.

La presentazione dell’aggiornamento del progetto Piacenza 360 è stata l’occasione per comprendere le potenzialità dello strumento per la conoscenza della città. Strumento in continua evoluzione, ha una fortissima vocazione digitale multipiattaforma con la possibilità di essere fruito attraverso il web e consultato grazie ai testi in italiano e in inglese e ai podcast (novità in alternativa alla lettura). I numeri sono impressionanti: sono state individuate oltre 160 schede che raccontano strade, piazze, edifici religiosi, privati e pubblici. Venti di esse sono arricchite per un totale di 71 immagini sferiche 360 e immagini gigapan ad altissima risoluzione corredate da ulteriori approfondimenti storico-artistici.

La grandissima forza del progetto – hanno rimarcato la prof. Poli e il dott. Stucchi – è la scalabilità e modularità dei supporti tecnologici utilizzati, che consentiranno anche nel futuro una continua implementazione e integrazione con nuove aeree di interesse tematico per la città di Piacenza e per la sua provincia. “Ad oggi nessuna città dispone di un progetto digitale così ricco, articolato e raffinato nei contenuti iconografici e testuali”.