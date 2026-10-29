A Carpaneto debutta il consiglio comunale dei ragazzi “Confronto e responsabilità per i più giovani”

Consiglio Comunale dei Ragazzi: un’esperienza di partecipazione per crescere come cittadini – Mercoledì 28 ottobre, nella Sala Consiliare del Comune di Carpaneto Piacentino, si è svolta la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, un progetto importante che avvicina i più giovani alla vita della comunità e alle istituzioni, offrendo loro l’opportunità di conoscere e sperimentare concretamente i principi della democrazia e della partecipazione.

Nel corso dell’incontro, cui hanno preso parte il Sindaco Andrea Arfani, gli Assessori Bertoli Merelli, Calderoni e Rapaccioli, il Consigliere di maggioranza Maria Luisa Rossi, i Consiglieri di minoranza Ferdinando Sidoli e Paola Barbieri, i docenti Paola Sartori e Alessandro Merli, è stato eletto quale nuovo Sindaco dei Ragazzi Zeno Galli, della classe 3ª B.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi non è soltanto un’occasione per conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni, ma rappresenta soprattutto un’esperienza concreta di educazione alla cittadinanza. Significa imparare che la comunità è uno spazio di cui tutti facciamo parte, che le decisioni nascono dal confronto e dall’ascolto e che ciascuno può dare il proprio contributo per migliorare la realtà in cui vive. “Credo che offrire ai ragazzi la possibilità di partecipare, – afferma il sindaco Arfani – esprimere le proprie idee, confrontarsi con gli altri e assumersi delle responsabilità sia un investimento importante per il futuro della nostra comunità. La coscienza civica, infatti, si costruisce anche attraverso queste esperienze, imparando fin da giovani il valore delle regole condivise, del rispetto reciproco e dell’impegno per il bene comune”.