“A Castelsangiovanni verifiche sui menù nelle scuole, contrari all’eliminazione della carne di maiale”

“Sono costretta a intervenire pubblicamente sul tema delle mense scolastiche, perché la collega sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, mi ha citato pubblicamente per ben due volte. Io avrei aspettato, perché a Castelsangiovanni stiamo ancora facendo verifiche sui menù proposti”.

Lo chiarisce in un video social il sindaco di Castelsangiovanni, Valentina Stragliati, esponente della Lega piacentina, in merito alla questione dell’eliminazione di alimenti a base di carne di maiale dalle mense scolastiche piacentine. Si tratta di coppa, fettine di lonza e prosciutto.

“Noi siamo contrari a questo tipo di decisione – continua Stragliati – e insieme al mio assessore all’istruzione e alla dirigente, stiamo facendo le opportune verifiche sui menù dei servizi di refezione scolastica. Negli anni precedenti, la carne di maiale faceva parte dei menù. Non sono una dietista e una nutrizionista, ma il buon senso dice che la carne di maiale, in quantità adeguate non è dannosa nella dieta dei bambini. Non dimentichiamo poi le nostre eccellenze locali: i tre salumi Dop e il prosciutto cotto migliore d’Italia. Quindi, sto facendo le verifiche del caso, anche in merito alle motivazioni della scelta che non vorrei fossero dettate dal voler rispettare determinate religioni. Consumare questo tipo di carne fa parte della nostra cultura, che va rispettata”.