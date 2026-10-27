A due mesi dal Natale Piacenza inizia a risplendere con luminarie e addobbi
A poco meno di due mesi dal Natale, non sorprenda questo grande anticipo nella posa degli addobbi: avviene già da qualche anno che alla fine di ottobre comincia l’allestimento in grande stile
E’ già tempo di addobbi natalizi in centro storico a Piacenza. Nella mattina del 27 ottobre operai e gru sono al lavoro per posizionare gli allestimenti delle feste in alcune strade, come Corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi.
A poco meno di due mesi dal Natale, non sorprenda questo grande anticipo nella posa degli addobbi: avviene già da qualche anno che alla fine di ottobre comincia l’allestimento in grande stile. Grandi palle di Natale argentate appese ai fili disposti lungo le case sono ben visibili in diverse vie: in attesa del rito dell’accensione che avverrà alla fine di novembre, salvo ulteriore anticipo.