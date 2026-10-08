A Fiorenzuola sabato l’8ª edizione di “Florentia Fantasy-Florentia Comics”

Il centro storico di Fiorenzuola d’Arda è pronto a trasformarsi nella capitale del fantastico . Sabato 10 ottobre 2026 torna l’appuntamento con il Florentia Fantasy, l’ottava edizione del Florentia Comics: una giornata interamente immersiva, a ingresso libero, che unisce la passione per i fumetti, i giochi, il cosplay e la musica live alla vivacità del commercio locale. L’evento animerà le vie e le piazze cittadine dalle 10 del mattino fino a tarda sera, offrendo un programma ricco di attrazioni per grandi e piccini, famiglie, appassionati e curiosi. Per ristoro e convivialità, a partire dalle 11,30 e fino a sera, sarà attivo lo stand gastronomico della Piccola Cucina del gruppo Quartiere Gerassa.

«Florentia Fantasy rappresenta un appuntamento ormai consolidato e molto atteso, capace di portare nel cuore della città energia, creatività e partecipazione – dichiara il sindaco Romeo Gandolfi -. È una manifestazione che valorizza Fiorenzuola d’Arda, coinvolge persone di tutte le età e offre l’opportunità di vivere il centro storico in modo originale e coinvolgente. Ringrazio gli organizzatori, le associazioni, i volontari, i commercianti e tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione di questa giornata, trasformando la fantasia in un’occasione concreta di socialità e promozione del territorio». «Il Florentia Comics è anche un’importante occasione di sostegno e promozione del commercio locale – aggiunge l’assessore al Commercio Marcello Minari -. La presenza dei mercatini tematici e il ritorno dell’iniziativa “Affari in Centro” permetteranno a cittadini e visitatori di scoprire le attività commerciali, vivere le vie del centro e approfittare di una proposta ricca e diversificata. Eventi come questo contribuiscono a rendere il centro storico più attrattivo, favoriscono la partecipazione e rafforzano il rapporto tra manifestazioni, attività economiche e comunità».