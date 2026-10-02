A Geofluid si parla de “La terra fragile e il dissesto idrogeologico”

All’interno di Geofluid 2026, mostra internazionale delle tecnologie ed attrezzature per il sottosuolo e appuntamento ad altissima specializzazione nel comparto delle perforazioni, che si terrà presso Piacenza Expo dal 7 al 10 ottobre, l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna (OGER), presente alla manifestazione con un proprio stand (n. 6, situato in Galleria) e il Consiglio Nazionale Geologi (CNG) hanno organizzato un ricco calendario di eventi, tutti accreditati APC a supporto della formazione dei propri professionisti. “Un’offerta formativa ampia e approfondita in un momento storico dove le cronache ci ricordano quotidianamente come vi sia necessità della figura dei geologi – sottolinea Fabrizio Giorgini, presidente di OGER -. Per il pubblico la presenza ad un’importante manifestazione come Geofluid di un nostro stand sarà occasione di approfondimento sulla nostra professione, le attività didattico-formative cui forniremo il nostro apporto nelle prossime settimane e, soprattutto, la possibilità d’incontro con il Consiglio Nazionale Geologi, con cui è in essere una positiva sinergia e che ringraziamo per il supporto costante”.

Si parte mercoledì 7 ottobre, presso la Sala B, alle ore 9 e 30 con il convegno “Il cuore caldo della transizione: geotermia e stoccaggio, dove la geologia diventa energia – un pilastro strategico per il mix energetico nazionale”, evento gratuito organizzato da Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna (OGER), Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), Associazione Nazionale Ingegneri Minerari delle Georisorse (ANIM), Associazione Nazionale Imprese Pozzi per Acqua (A.N.I.P.A) e Associazione Nazionale Impianti Geotermia Heat Pump (ANIGHP). Nel pomeriggio, alle ore 15:30, presso la Sala Padiglione 3, un altro importante momento: “Ambienti costieri – le criticità e le prospettive ai cambiamenti climatici”, organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA-APS) con il patrocinio di OGER e CNG.

Giovedì 8 ottobre evento centrale del calendario: presso la Sala A si svolgerà, a partire dalle ore 9:30, la giornata di studi “Terra fragile: capirne le cause e gestirne il cambiamento per la sicurezza del territorio – tecnologie di monitoraggio ed esperienze reali”, organizzata da OGER e CNG e che riconoscerà 6 crediti ai fini APC per i Geologi. A dare il benvenuto saranno i rispettivi presidenti, Fabrizio Giorgini (per i Geologi dell’Emilia-Romagna) e Roberto Troncarelli (Consiglio nazionale). Da segnalare, all’interno della giornata, la Tavola Rotonda, coordinata dal giornalista Andrea Gavazzoli, che vedrà gli interventi di: Fabrizio Giorgini (OGER), Filippo Cappotto (CNG), Manuela Rontini (Sottosegretaria Regione Emilia-Romagna), Andrea Colombo (Dirigente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po) e Gianluca Zanichelli (Direttore Generale dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po).

Altro evento gratuito quello organizzato da OGER, CNG, ANIM venerdì 9 ottobre presso la Sala B a partire dalle ore 9:30 dal titolo “Materie prime critiche: geopolitica delle risorse, rischi di filiera e ricerca dell’autonomia mineraria – il ruolo strategico dell’industria e delle professioni”. In contemporanea, presso la Sala F, Edilclima con il patrocinio di OGER terrà il seminario tecnico “Dalla pioggia al progetto – metodi, soluzioni e strumenti per l’invarianza idraulica”. Mentre nel pomeriggio, alle ore 14, presso la Sala E, l’incontro di aggiornamento: “Acque meteoriche – aspetti tecnici di invarianza idraulica e gestione delle acque di prima pioggia”, organizzato da Ecosistemi con il patrocinio OGER. Non mancheranno le ‘prove in sito’ organizzate da OGER: “Dalla terra allo schermo – vibrazioni ambientali e strutturali in tempo reale”, che si svolgerà mercoledì 7 ottobre alle ore 14:30 e sarà svolta dalla Ditta MOHO presso l’area esterna alla manifestazione; e “Il Dilatometro Marchetti per le indagini in sito”, che sarà svolta dalla Ditta Studio Prof. Marchetti venerdì 9 ottobre, alle ore 14:30, sempre presso l’area esterna.

L’ingresso alla manifestazione Geofluid è gratuito, è obbligatorio procedere con la pre-registrazione tramite link https://geofluid.it/app/form_pdf.jsp?IdS=1685&vis_menu=1.