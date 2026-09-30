A Gragnano eletto il consiglio comunale dei ragazzi: Nicole è la nuova sindaca

E’ ancora una donna il ventunesimo sindaco del consiglio comunale dei Ragazzi di Gragnano: si tratta di Nicole Petonjic che rappresenterà per l’anno scolastico 2026-2027 il Parlamentino dei ragazzi gragnanesi insieme al suo vice Antonio Bracchi ed agli assessori Eleonora Schiavi e Giulia Caritatevoli. Alla seduta, nella sala consiliare del Municipio, hanno partecipato, oltre al sindaco Patrizia Calza e al consigliere Matteo Provini, la professoressa e assessore all’istruzione Francesca Grignano e gli altri giovani consiglieri eletti nelle classi prime, seconde e terze medie: Agata Timoni, Matteo Talloru, Nicholas Chiesa, Michelle Ferrari, Luca Walter Caprioli, Marta Zucconi, Tommaso Cattivelli, Vincenzo Guccione.

I ragazzi hanno esposto le loro richieste, distinguendo quelle relative al mondo scolastico, come la sostituzione di alcune sedie e alcuni banchi, e quelle invece concernenti tutto il paese, come la realizzazione di un’area di sgambamento cani e di una area dedicata allo skateboard, oltre all’organizzazione di una rassegna “Cinema per adolescenti”. Il sindaco ha colto l’occasione per spiegare agli amministratori in erba i meccanismi di finanziamento e funzionamento dell’ente comunale, facendo anche una carrellata sui servizi svolti dall’Ufficio Servizi Sociali. Per prima cosa, precisando come l’Amministrazione comunale debba operare con un criterio che si avvicina a quello familiare, ossia individuando un elenco di priorità di interventi da eseguire rispettando le risorse di bilancio, così come impegnandosi a ricercare fondi regionali, nazionali o europei, per realizzare opere che con il solo bilancio comunale sarebbero irrealizzabili, se non gravando fortemente sul bilancio delle famiglie residenti.

Come ricorda l’amministrazione comunale, le più importanti opere realizzate negli ultimi anni a Gragnano, quali il Centro Culturale, la Palestra, la Ciclabile di Campremoldo Sopra e la ristrutturazione con allargamento degli spazi della scuola materna, siano state possibili grazie al reperimento di fondi pubblici, in modo da non incidere, se non in piccola parte, sul bilancio comunale. Al contrario, l’asfaltatura della Strada Cariana, iniziata proprio in contemporanea alla seduta consigliare, è stata possibile solo con l’accensione dei un mutuo, così come potrà essere affrontato il rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo San Michele solo accedendo al mutuo del credito sportivo, particolarmente favorevole perché a tasso zero. Ciò ha consentito anche lo svolgimento di un breve approfondimento sulle modalità di acquisizione di risorse da parte del Comune, sul significato e sul funzionamento dei mutui, distinguendo tra restituzione di capitali e pagamento interessi.

Il sindaco Calza ha poi voluto sottolineare le ingenti risorse comunali impiegate ogni anno in attività che non si vedono ma sono di particolare importanza, come l’assistenza alle famiglie in difficoltà per ragioni economiche, di salute o perdita del lavoro: un tema al quale i ragazzi hanno mostrato, una volta informati, grande sensibilità. Importante anche il richiamo al corretto utilizzo e al rispetto del patrimonio pubblico al fine di evitare inutile e costose spese a carico della cittadinanza, come i danni provocati ai sedili dei pullman scolastici di recente acquistati con sostituzione degli stessi grazie all’intervento dell’assicurazione. In caso contrario, ha precisato la Sindaca Patrizia Calza, l’Amministrazione Comunale, nel caso non fossero stati indicati gli autori dei danni, avrebbe richiesto il risarcimento danni a tutte le famiglie fruitrici del servizio di trasporto scolastico. “Per le proiezioni cinematografiche il personale della Biblioteca Comunale sarà felice di collaborare con le insegnanti e con gli stessi studenti – ha sottolineato il Consigliere Matteo Provini, ricordando, nel contempo, cosa siano i costi SIAE e quale sia la loro funzione, nonché i vantaggi derivanti dalla stipula, da parte del Comune, di una convenzione attivata con una particolare impresa di distribuzione.

In chiusura, la sindaca ha poi ricordato ai ragazzi i prossimi appuntamenti che coinvolgeranno il parlamentino: dalla Colletta Alimentare del 10 ottobre, alla Giornata del dono del 21 ottobre, dalle cerimonie ufficiali come quella in occasione del 4 novembre, la Giornata della Memoria con la scelta del Giusto delle Nazioni, il viaggio tra i cippi in occasione del 25 aprile, il viaggio nelle sedi istituzionali quali il Consiglio provinciale e la Camera dei deputati a Montecitorio, fino alle iniziative per ricordare il centenario della nascita di Tina Amselmi, prima donna ministro d’Italia, a cui è intitolata la scuola primaria. Gli amministratori sottolineano “l’alto valore educativo dell’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi, quale strumento utile a favorirne la partecipazione e la cittadinanza attiva” e ringraziano la Professoressa Grignano, “per la disponibilità e la collaborazione nel proseguire il progetto”, e la Professoressa Luisella Zangrandi “per la necessaria e proficua collaborazione”.