A Gragnano inizia la stagione delle castagnate, nel weekend doppio appuntamento al Pilastro

Atmosfera d’autunno anche a Gragnano Trebbiense, con l’inizio della stagione delle castagnate. Per ogni weekend, nelle frazioni del paese e nel capoluogo, si terranno infatti iniziative all’insegna della convivialità.

Si inizia a Gragnanino, il 10 e l’11 ottobre, sul sagrato della Madonna del Pilastro. Stand gastronomici attivi anche alla sera di sabato 10, con caldarroste e piatti tipici, mentre domenica 11, come di consuetudine, gli stand saranno aperti tutto il giorno. Nel pomeriggio intrattenimento musicale con l’orchestra Monti.

Domenica 18 ottobre, invece, ci si sposta alla Costa di Casaliggio. Come lo scorso anno, la castagnata sarà ospitata nel cortile di una casa colonica, grazie alla disponibilità dei proprietari.

Domenica 25 ottobre ci si sposta nel Comune capoluogo, Gragnano Trebbiense, con la calassica castagnata organizzata dalla Proloco del paese. Stand e tavoli in centro paese, davanti alla chiesa.

Domenica 8 novembre sarà la volta, invece, di Casaliggio, con l’accogliente area feste di fianco alla parrocchia, dove solitamente viene organizzata la festa della bortellina. Questa volta si lascia spazio a caldarroste e altre specialità tipiche.