A Palazzo Ghizzoni Nasalli la mostra “Liberi di esporre”, collettiva di 21 fotografi

Dal 9 al 18 ottobre 2026 Palazzo Ghizzoni Nasalli ospita la seconda edizione di “Liberi di esporre”, mostra collettiva di fotografia promossa dall’Associazione Culturale Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza. Il progetto nasce da un’idea del fotografo Davide De Paoli e si sviluppa attorno a un principio semplice quanto centrale: restituire alla fotografia uno spazio fisico e culturale nel quale le immagini possano essere osservate, condivise e messe in relazione con il pubblico, riconoscendo nella libertà una condizione essenziale dell’espressione fotografica. L’edizione 2026 riunisce 35 opere fotografiche di 21 autori e autrici provenienti da Italia, Portogallo, Svizzera e Corea del Sud, dando vita a un percorso caratterizzato dalla pluralità dei linguaggi, dei soggetti e delle sensibilità. La mostra si inserisce nel percorso dell’Associazione Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza, attiva dal 2022 nella promozione e valorizzazione delle arti visive contemporanee, con particolare attenzione alla costruzione di occasioni di incontro tra artisti, territorio, istituzioni e comunità.

“Liberi di esporre” nasce con l’intento di valorizzare la fotografia non soltanto come strumento di documentazione, ma come forma d’arte, linguaggio culturale e possibilità di espressione personale.Il titolo richiama innanzitutto la libertà tematica ed espressiva degli autori: non un tema comune da interpretare, ma la possibilità di portare all’interno della mostra uno sguardo individuale, raccontando attraverso la fotografia ciò che ciascun autore considera significativo. Una libertà che si traduce quindi nella possibilità di scegliere cosa osservare, cosa raccontare e come comunicarlo, riportando al centro la dimensione espressiva e comunicativa della fotografia. La pluralità delle visioni costituisce così uno degli elementi caratterizzanti dell’esposizione. Le opere, differenti per soggetto, approccio e sensibilità, sono messe in relazione all’interno di un percorso collettivo nel quale ogni fotografia mantiene la propria identità e, al tempo stesso, entra in dialogo con le altre.

La curatela e l’allestimento sono affidati a Maria Lisa Skarpa, Presidente dell’Associazione Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza, mentre Davide De Paoli, fondatore del progetto e Responsabile della fotografia, segue il percorso relativo alle opere e alla loro verifica tecnica ed espositiva. L’obiettivo è costruire un’esperienza accessibile e partecipata, capace di invitare il pubblico non soltanto a guardare le immagini, ma a soffermarsi sulle storie, sulle scelte e sugli sguardi che si trovano dietro ogni fotografia. La seconda edizione conferma la vocazione nazionale e internazionale del progetto, accogliendo fotografi e fotografe provenienti da percorsi differenti. La mostra non propone un’unica chiave di lettura: la libertà risiede anche nella possibilità del visitatore di confrontarsi con immagini diverse, costruendo il proprio percorso attraverso percezioni, associazioni e interpretazioni personali. In questa prospettiva, l’esposizione diventa un luogo di incontro tra chi fotografa e chi osserva. Un incontro che riporta l’immagine dalla dimensione veloce e quotidiana dello schermo a quella concreta della stampa, dello spazio espositivo e della presenza fisica. È anche in questo passaggio che si colloca il significato culturale del progetto: creare un contesto nel quale la fotografia possa essere vissuta come esperienza di confronto, relazione e conoscenza.

L’inaugurazione ufficiale della mostra si terrà sabato 10 ottobre alle ore 16 presso l’area “Galleria” di Palazzo Ghizzoni Nasalli. Saranno presenti Maria Lisa Skarpa, Presidente di Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza e curatrice della mostra, e Davide De Paoli, Vice Presidente dell’Associazione, fondatore di “Liberi di esporre” e Responsabile della fotografia, insieme agli eventuali ospiti istituzionali e ai rappresentanti delle realtà coinvolte nel progetto.

Davide De Paoli, fondatore di “Liberi di esporre” e Responsabile della fotografia, spiega: “La mostra nasce nel 2025 con un obiettivo preciso: dare a tanti fotografi la possibilità di trasformare un’idea in un progetto per immagini e quelle immagini in qualcosa da mostrare, condividere e lasciare agli occhi del pubblico.Esistono ancora immagini nate da uno sguardo, da una scelta, da un errore, da un’esperienza, da una sensibilità. Immagini reali, concrete, visibili. Fatte da persone per altre persone. È proprio per questo che “Liberi di esporre” continua ad avere un senso: perché dietro una fotografia c’è ancora qualcuno che ha scelto di guardare, fermarsi e raccontare”. Maria Lisa Skarpa, presidente e curatrice della mostra, aggiunge: “Il progetto, nato da un’idea di Davide De Paoli, oltre a valorizzare i fotografi e le fotografe partecipanti, promuove la cultura e il dialogo creativo attraverso un confronto concreto sulla fotografia e sulla libera espressione tematica. Alla ricerca dell’essenza stessa di questa forma d’arte: la capacità di fermarci a osservare, di apprezzare l’attimo colto nello scatto e di indagare la ricerca e l’idea dell’autore. Le opere offrono una riflessione personale e accessibile, nella quale il messaggio dell’autore può incontrare lo sguardo e l’interpretazione di chi osserva. In questo progetto è inoltre imprescindibile la scelta di escludere alcuni strumenti attuali, come l’intelligenza artificiale. Non come negazione di una realtà oggi ampiamente diffusa anche nel settore fotografico, ma come possibilità di scegliere consapevolmente ciò di cui desideriamo circondarci e fare esperienza”.

Il momento inaugurale sarà accompagnato da un brindisi e da un momento conviviale con il contributo di Kzero, Riccardo Vini e Cantina Albasi. L’inaugurazione sarà inoltre documentata attraverso riprese video a cura di Mangiare a Piacenza e un reportage fotografico realizzato da Sofia Garioni. L’appuntamento vuole essere, prima ancora che un momento formale, un’occasione di incontro tra autori, appassionati, visitatori e comunità, dando avvio a un percorso nel quale fotografia, territorio e partecipazione possano incontrarsi. Venerdì 9 ottobre, dalle ore 17:30, la mostra sarà visitabile in anteprima, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere il percorso espositivo prima dell’inaugurazione ufficiale. Sabato 17 ottobre, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, si terrà inoltre “Evento nell’evento”, appuntamento dedicato alla fotografia di classe e agli appassionati di fotografia. Nell’elegante area esterna di Palazzo Ghizzoni Nasalli sarà possibile realizzare fotografie a tema fashion e ritratto con una modella selezionata per l’occasione. La partecipazione all’attività è su iscrizione. Durante il periodo di apertura sarà inoltre possibile richiedere gratuitamente visite guidate alla mostra, da concordare con l’organizzazione negli orari di apertura, per gruppi, appassionati e visitatori interessati ad approfondire il percorso curatoriale e le opere esposte. Domenica 18 ottobre sarà l’ultima giornata di apertura e segnerà la conclusione dell’edizione 2026.

“Liberi di esporre” si sviluppa anche attraverso una rete di collaborazione con realtà del territorio che condividono lo spirito culturale e comunitario dell’iniziativa. Il progetto vede la partecipazione di Riccardo Vini, Cantina Albasi, Mangiare a Piacenza e Kzero, realtà che contribuiscono alla realizzazione e alla valorizzazione dell’iniziativa.La mostra si inserisce così in una più ampia idea di cultura come spazio di relazione, nel quale associazioni, artisti, imprese, istituzioni e cittadini possono concorrere alla costruzione di occasioni culturali aperte alla comunità.

Gli autori in mostra – Donatella Astolfi, Claudio Baffi, Cesare Barillà, Giorgio Borrelli, Silvia Callegari, Romano Campalani, Marco Cancellieri, Davide De Paoli, Patrizia Francavilla, Jonathan Gatti, Luca Giandinoto, Nicola Massaro, Barbara Però, Massimo Pisati, Germano Plucani, Bruno Praticò, Corina Steflea, Cathrine Storaker, Tecnosciamano, Valedambra

Jake Woo.