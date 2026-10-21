A Pc Expo torna T3, la mostra dedicata alle tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale
Dal 22 al 24 ottobre si terrà, a Piacenza, la seconda edizione della fiera T3 – Truck, Tyre, Trailer, la manifestazione targata Mediapoint & Exhibitions interamente dedicata alle tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, gli allestimenti, i rimorchi e i semirimorchi, i pneumatici e la componentistica per autocarri, furgoni, trattori stradali e rimorchi. L’evento, che ha ricevuto il sostegno e il patrocinio da parte di numerose associazioni di settore e da alti enti istituzionali come la Polizia di Stato e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sarà contestuale alla prima edizione di AGV EXPO, la fiera europea dedicata ai sistemi a guida automatica e ai robot mobili autonomi (AMR). Questo abbinamento abbatte la barriera storica tra la movimentazione merci esterna e l’intralogistica di magazzino.
Mentre il padiglione uno sarà dedicato alla componentistica, agli pneumatici e ai rimorchi, con anche una parte dedicata ai camion elettrici di nuova generazione, il padiglione due rappresenterà una novità inedita in Italia: saranno, infatti, esposti i veicoli, le attrezzature e i servizi per il soccorso stradale e l’autodemolizione. Tra le eccellenze italiane del settore figureranno Ceroni, CoMeAr, Isoli, Omars, FGM, Euromec, Silver Service, Prolux Systemtechnik, Tracked Machines ed Eurogru. Da non dimenticare, inoltre, le associazioni ANCSA, ADQ e ADA, che organizzeranno diversi panel convegnistici nell’arco dei tre giorni. T3 Expo rappresenta, dunque, un appuntamento imperdibile per gli operatori nei comparti degli allestimenti su misura per veicoli industriali e commerciali, dei gestori di grandi flotte, degli operatori indipendenti dell’autotrasporto, degli OEM e dei concessionari specialistici.