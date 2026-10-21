A Pc Expo torna T3, la mostra dedicata alle tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale

Dal 22 al 24 ottobre si terrà, a Piacenza, la seconda edizione della fiera T3 – Truck, Tyre, Trailer, la manifestazione targata Mediapoint & Exhibitions interamente dedicata alle tecnologie, mezzi e veicoli per il trasporto stradale, pesante e leggero, gli allestimenti, i rimorchi e i semirimorchi, i pneumatici e la componentistica per autocarri, furgoni, trattori stradali e rimorchi. L’evento, che ha ricevuto il sostegno e il patrocinio da parte di numerose associazioni di settore e da alti enti istituzionali come la Polizia di Stato e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sarà contestuale alla prima edizione di AGV EXPO, la fiera europea dedicata ai sistemi a guida automatica e ai robot mobili autonomi (AMR). Questo abbinamento abbatte la barriera storica tra la movimentazione merci esterna e l’intralogistica di magazzino.