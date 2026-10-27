A Piacenza ancora più lavoratori che pensioni, ma fino a quando? “Verso il sorpasso in tutto il Paese”

A Piacenza ancora più lavoratori che pensionati, ma fino a quando? Nella nostra provincia – secondo un’analisi realizzata dall’Ufficio studi della CGIA di Mestre – saldo tra il numero di occupati (134.400) e le pensioni erogate (119.705) resta positivo (+14.695), anche se le pensioni sono ormai quasi il 90% degli occupati.

In Italia nel 2025 avevamo 24,1 milioni di occupati e abbiamo pagato quasi 23,2 milioni di pensioni: un rapporto ormai di 1 a 1. Negli anni ’80 del secolo scorso, invece, era di 3 a 1. E il quadro a livello nazionale è destinato ad aggravarsi. Come spiega la CGIA, le previsioni indicano che, tra il 2025 e il 2029, usciranno dal mercato del lavoro 3 milioni di italiani; di questi, una quota pari a circa il 74 per cento del totale, ossia 2.244.700 persone, interesserà le regioni centro-settentrionali. Pertanto, nell’arco di pochi anni si assisterà a un vero e proprio “esodo” dagli uffici e dagli stabilimenti produttivi, con milioni di lavoratori destinati a passare dall’occupazione all’inattività: “Ne deriveranno – viene evidenziato – ripercussioni sociali, economiche e occupazionali di portata storica per il Paese”.

Se a Piacenza i numeri sono ancora in positivo, in altre parti d’Italia le cose sono ben diverse. Dall’analisi del saldo tra il numero di occupati e le pensioni erogate nel 2025, la situazione più “squilibrata” d’Italia si è verificata nella Città Metropolitana di Reggio Calabria: la differenza è stata pari a -90.368. Seguono la provincia di Taranto con -87.189, Lecce con -85.508 e Messina con -76.936. Ma è molto probabile – evidenzia la CGIA – che nei prossimi anni la situazione peggiori in tutto il Paese, anche nelle zone del Nord più sviluppate economicamente. Tuttavia, già oggi ci sono 11 province settentrionali che al pari della quasi totalità di quelle meridionali registrano un numero di pensioni erogate superiore a quello dei lavoratori attivi. Esse sono: Lecco con -188, Belluno con -213, La Spezia con -602, Alessandria con -1.227, Ferrara con -1.548, Sondrio con -1.869, Massa-Carrara con -2.731, Vercelli con -5.351, Rovigo con -5.652 e Biella con -9.153. La situazione geografica del Nord più disallineata si registra a Savona, dove il saldo è stato pari a -9.326. Delle 102 province d’Italia monitorate in questa analisi dall’Ufficio studi della CGIA4, “solo” 54 presentano un saldo positivo (Piacenza si colloca al 30esimo posto).

Analizzando i numeri delle regioni, tutte quelle del Mezzogiorno presentano un dato negativo, con le situazioni più critiche che interessano la Sicilia con -186.462, la Calabria con -220.349 e, specialmente, la Puglia con -263.020. L’unica regione del Nord con saldo negativo è la Liguria (-4.767), tra quelle del Centro scorgiamo le Marche (-10.489) e l’Umbria (-24.094).

“Quest’anno – il quadro delineato dalla CGIA – la spesa pensionistica è destinata a toccare i 351,8 miliardi di euro: il 2,7 per cento in più di quanto abbiamo pagato l’anno scorso, un trend in linea con l’andamento dell’inflazione che quest’anno dovrebbe crescere del 2,8 per cento. Ma nel 2029, a legislazione vigente, l’ammontare delle uscite complessive per pagare tutti gli assegni pensionistici dovrebbe aumentare di 36,8 miliardi, attestandosi sui 388,6 miliardi di euro3: praticamente il 10,5 per cento in più, mentre l’inflazione, stando alle previsioni, dovrebbe salire di “soli” 5,8 punti. Evidentemente, l’effetto “esodo” comincerà a farsi sentire anche sui conti del nostro sistema previdenziale”. L’invecchiamento della popolazione non è un tema solo demografico: “E’ anche un problema economico, soprattutto per le piccole e micro imprese. In molti paesi europei, e in Italia in particolare, il ricambio generazionale nel mercato del lavoro si è bloccato, o quasi. I lavoratori che vanno in pensione non sempre vengono sostituiti da giovani in numero sufficiente e questo squilibrio sta diventando un vincolo strutturale alla crescita. Per le piccole aziende il primo rischio è operativo. La carenza di manodopera riduce la capacità produttiva e rende più difficile presidiare ruoli chiave, soprattutto nei settori tecnici e manifatturieri. Non si tratta solo di trovare persone, ma di trovare competenze adeguate in tempi compatibili con le esigenze aziendali. Il risultato è una maggiore incertezza nei processi e una crescente fragilità organizzativa”.