A Piacenza consumato il 7,67% del suolo: nel 2025 svaniti 37 ettari di verde

Come ogni anno il Rapporto di Ispra fornisce il quadro aggiornato del consumo di suolo in Italia. Ovvero dei processi di urbanizzazione, artificializzazione e trasformazione del territorio, permettendo di valutare il consumo, l’impermeabilizzazione e il degrado del suolo, lo stato degli ecosistemi urbani e l’impatto delle dinamiche territoriali sul paesaggio e sui servizi ecosistemici.