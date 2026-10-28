A Piacenza consumato il 7,67% del suolo: nel 2025 svaniti 37 ettari di verde
In provincia in 12 mesi sono stati consumati 37 ettari di terreno verde portando la quota di superficie occupata dal cemento a 19mila 810 ettari
Come ogni anno il Rapporto di Ispra fornisce il quadro aggiornato del consumo di suolo in Italia. Ovvero dei processi di urbanizzazione, artificializzazione e trasformazione del territorio, permettendo di valutare il consumo, l’impermeabilizzazione e il degrado del suolo, lo stato degli ecosistemi urbani e l’impatto delle dinamiche territoriali sul paesaggio e sui servizi ecosistemici.
I dati dell’ultimo anno (2025) contenuti nel report appena pubblicato QUI mostrano una crescita significativa del consumo di suolo: 102,4 km² di territorio trasformato in aree artificiali, il 22,4% in più del 2024. Il ritmo raggiunge i 3,2 m² al secondo, oltre 280.000 m²
al giorno. La crescita delle superfici artificiali è solo in piccola parte compensata dal ripristino di aree naturali, pari a quasi 7,5 km2, dovuti al passaggio da suolo consumato a suolo non consumato, un valore in aumento rispetto a quello del 2024 ma ancora del tutto insufficiente a compensare l’aumento delle nuove coperture artificiali. Il consumo netto arriva così a 95 km², il valore più alto mai registrato dal 2012.
A PIACENZA IL QUADRO:
Secondo i dati aggiornati del report, nel 2025 nella provincia di Piacenza la percentuale di suolo consumato dovuta all’occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale, con la conseguente copertura artificiale di terreno, si attesta al 7,67 per cento del totale (era al 7,74 nel 2024, 7,68 nel 2023 e 7,66 nel 2022), in 12 mesi sono stati consumati 37 ettari di terreno verde portando la quota di superficie occupata dal cemento a 19mila 810 ettari. Nel 2024 la quota di ettari consumati era stata ben maggiore, pari a 100.
Se volgiamo lo sguardo all’indietro, si può rilevare che nel 2006 la percentuale di suolo consumato in provincia di Piacenza era del 7,24, pari a 18mila 723 ettari. Nel 2024 i metri quadrati di suolo consumato pro capite nella nostra provincia arrivano a quota 691,57, che si conferma il dato più elevato di tutta l’Emilia Romagna, a fronte dei 450 metri quadrati per abitante della media regionale e dei 367 su scala nazionale.
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