A Piacenza Expo Metal Materia mette al centro i giovani e il mondo del lavoro

Saranno i giovani e il mondo del lavoro al centro del convegno “Restare, crescere, intraprendere – Giovani, competenze e mercato del lavoro”, in programma il 6 novembre alle 10.30 alla Sala convegni di Piacenza Expo nella seconda giornata di Metal Materia.

“La funzione di piattaforma di connessione tra imprese, istituzioni, comunità professionali e sistema educativo di Piacenza Expo – sottolinea il Presidente, Davide Villa – è uno dei punti di forza emersi nello studio realizzato dall’Università Cattolica sulle ricadute economiche prodotte dal nostro ente fieristico sul territorio”. “Partendo da questo assunto e dalle attuali difficoltà nel reperimento di competenze e forza lavoro giovane in numerosi settori – aggiunge Fabio Maggi, consigliere di amministrazione di Piacenza Expo e Presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti di Piacenza – abbiamo voluto organizzare il convegno, per fare incontrare giovani professionisti caratterizzati da competenze specifiche acquisite sul nostro territorio, con le numerose aziende che saranno presenti all’evento fieristico”.

Un convegno frutto di uno studio condotto dall’Università Cattolica ma anche dell’esperienza di Skill Lab Amministrazione Italia, che si configura come a un vero e proprio laboratorio permanente di competenze amministrative, orientamento professionale e responsabilità sociale, pensato per rispondere alle esigenze concrete delle imprese, degli studi professionali e della pubblica amministrazione. La presentazione e l’analisi di questi dati, che fotografano il “Modello Piacenza”, offrirà sicuramente un contributo concreto a tutte quelle aziende in cerca di elevate competenze e specifiche professionalità, non sempre facili da reperire sul mercato del lavoro”. “Attraverso questo incontro – continua Maggi – vogliamo anche stimolare il confronto e leggere gli ultimi numeri sul mondo del lavoro, partendo dai dati Istat sull’occupazione, (Ufficio Statistica Provincia di Piacenza su dati Istat), che vedono nel 2025 Piacenza con 134.000 occupati, un tasso di occupazione del 72,1% e con 8.000 persone in cerca di occupazione, ma anche con un aumento significativo di ore autorizzate di Cassa Integrazione nel 2026”. “Metal Materia, alla sua 2ª edizione – aggiunge il Presidente Villa – è l’evento fieristico dedicato alle Pmi della metalmeccanica e della metallurgia declinato nel segno dell’innovazione tecnologica, della transizione energetica e digitale e dei nuovi modelli produttivi e organizzativi. Una fiera che trae la sua forza e la sua origine dal distretto produttivo locale, frutto del lavoro di un Tavolo tecnico in cui collaborano congiuntamente le principali aziende e associazione di categoria del settore”.