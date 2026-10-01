A Piacenza giornata di formazione dedicata alla polizia locale

Piacenza ha ospitato un corso di formazione sul tema della Polizia Giudiziaria, organizzato dal Sindacato Sulpl Italia insieme all’Associazione Professionale Anvu. A condurre la giornata formativa è stato Mirko Visani, che ha offerto ad un centinaio di addetti di Polizia Locale un momento di approfondimento, confronto e crescita professionale su una materia fondamentale per il loro lavoro quotidiano. Particolarmente significativa la presenza in sala del Responsabile Nazionale della Formazione Sulpl, Maurizio Marchi, del Segretario Nazionale Vicario Sulpl Nicolas Brigati, del Consigliere Nazionale Anvu Lazzaro Fontana e della Vice Presidente del Consiglio Comunale di Piacenza Gloria Zanardi.

“Un ringraziamento speciale – scrivono i promotori – va a tutti gli addetti di Polizia Locale presenti, numerosi come sempre, provenienti da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, anche a dimostrazione di quanto sia forte la voglia di formazione, aggiornamento e crescita professionale all’interno della categoria. Sulpl ed Anvu continuano ad investire concretamente nella formazione di tutti gli addetti di Polizia Locale, dagli Agenti ai Comandanti, perché una Polizia Locale competente e aggiornata significa un servizio migliore per i cittadini e maggiore professionalità sul territorio”.