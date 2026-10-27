A Piacenza le edicole diventano punti di accesso ai servizi comunali

Dare nuove funzioni alle edicole per offrire loro nuove opportunità di futuro, valorizzandone il ruolo storico nei quartieri e rendendo più semplici e accessibili alcuni servizi comunali. È questo l’obiettivo di “HubRetePA”, il progetto – al quale 15 edicole hanno già aderito – promosso dal Comune di Piacenza e sviluppato attraverso un’interlocuzione con il Si.Na.G.I. (Sindacato Nazionale Giornalai Italiani), presentato quest’oggi in Municipio, presenti la sindaca Katia Tarasconi, il direttore generale Luca Canessa, il vicesindaco Matteo Bongiorni, l’assessore al Marketing Territoriale Simone Fornasari, Anna Pirillo, responsabile del Servizio Innovazione e Sviluppo e Amilcare Digiuni, coordinatore locale di Si.Na.G.I. L’iniziativa – maturata anche grazie a una mozione del consigliere Fossati -, nasce dalla consapevolezza delle difficoltà che il settore sta attraversando, anche a causa della trasformazione delle abitudini di lettura e di acquisto dei cittadini.

Una situazione che richiede nuove risposte, capaci di affiancare alla vendita di giornali e riviste ulteriori opportunità economiche e di servizio. Tra le prime funzioni previste figurano, ad esempio, la possibilità di richiedere e ottenere i pass Ztl e di acquistare biglietti per i Musei civici di Palazzo Farnese, direttamente nelle edicole aderenti. Si tratta di un primo passo: il progetto è infatti pensato come un sistema aperto, al quale potranno essere progressivamente aggiunti ulteriori servizi comunali, sulla base delle esigenze dei cittadini e delle opportunità operative. Un modello che intende produrre un doppio beneficio: sostenere le attività economiche, ampliandone le funzioni e le occasioni di contatto con la clientela, e rendere il Comune più vicino alle persone, riducendo spostamenti e tempi di accesso ai servizi. “Le edicole sono molto più di semplici attività commerciali: sono luoghi che appartengono alla storia e alla quotidianità dei nostri quartieri, punti di riferimento che da generazioni accompagnano la vita dei piacentini – dichiara la sindaca Katia Tarasconi -. Sappiamo quanto questo settore stia attraversando una fase difficile e crediamo che il compito di un’Amministrazione sia anche quello di cercare, insieme agli operatori, nuove possibilità. Non vogliamo limitarci a preservare le edicole, vogliamo contribuire a dare loro un futuro. E farlo attraverso nuovi servizi significa anche rendere la nostra città più vicina alle esigenze delle persone”.