A Piacenza torna Biscotti senza Frontiere: banchetto in piazza Cavalli nel weekend

“Non sappiamo quale sarà la prossima emergenza, ma sappiamo che il Fondo Emergenze ha sempre contribuito a far partire il primo aereo con ospedali gonfiabili e medicine. Ogni scatola di biscotti donata a un amico o tenuta per sé sarà un chilometro in più verso il prossimo paese dove ci sarà bisogno di cure e assistenza medica” dichiara Laura Perrotta , direttrice raccolta fondi di MSF. Con una donazione minima di 15 euro si riceve una scatola di biscotti, disponibili in 2 gusti (classico e frutta). Una donazione minima di 15 euro può trasformarsi in 30 bustine di cibo terapeutico pronto all’uso.

Il 100% dei fondi raccolti da MSF in Italia proviene da donazioni private, che permettono all’organizzazione di mantenere la propria indipendenza e di rispondere rapidamente alle emergenze. Più di un progetto di MSF su 3 si svolge in zone di guerra e di conflitto armato. Tra questi c’è Gaza, dove nel 2025 i team di MSF hanno effettuato oltre 900mila visite mediche, realizzato 27mila interventi chirurgici e assistito più di 13mila parti. O il Sudan, dove da oltre 3 anni la guerra colpisce la popolazione e i luoghi della vita quotidiana: mercati, scuole, strutture sanitarie sono diventati bersagli degli attacchi, mentre milioni di persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Qui, solo nel 2025 MSF ha svolto più di 1 milione e 400mila visite ambulatoriali e assistito 34mila parti. Ci sono contesti dove ai conflitti armati si sommano epidemie ed emergenze sanitarie: è il caso della Repubblica Democratica del Congo, dove a morbillo e colera si è aggiunta anche una nuova epidemia di Ebola, in un’area del paese in cui da anni gli scontri tra gruppi armati e le violenze rendono già complesso l’accesso alle cure. “Ebola non è soltanto un virus. È il terrore negli occhi di una persona malata. È una famiglia che non può più abbracciare il proprio caro. È una telefonata fatta sapendo che potrebbe essere l’ultima. Noi di MSF siamo qui per questo: per curare, proteggere, formare, assistere e contribuire a contenere l’epidemia” racconta Martina Marchiò, vicepresidente di MSF da poco rientrata dalla RDC, dove ha preso parte all’intervento in risposta a Ebola.