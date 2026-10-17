A pochi giorni dall’esordio, ricevuta a Palazzo Mercanti Piacenza Pallanuoto 2018

Appuntamento in municipio a Piacenza sabato 17 ottobre – a pochi giorni dall’avvio del Campionato di Serie A2 2026-2027 – tra l’Amministrazione comunale e la dirigenza, lo staff societario e gli atleti della TRS Piacenza Pallanuoto 2018. Erano presenti, la sindaca Katia Tarasconi, l’assessore allo Sport Mario Dadati e, per TRS Piacenza Pallanuoto 2018, i presidenti Roberto Gatti e Claudio Dodici, i soci Enrico Molinari e Paolo Nani, il team manager Giovanni Cagnani, il direttore tecnico Alessandro Picasso, gli atleti della prima squadra e tante ragazze e ragazzi delle giovanili.