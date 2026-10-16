A San Damiano taglio del nastro per la Balloon Cup. Arrivano le Frecce Tricolori

Taglio del nastro ufficiale venerdì pomeriggio all’Aeroporto Militare San Damiano di San Giorgio Piacentino per la terza edizione dell’Aeronautica Militare Balloon Cup “dalla mongolfiera alla stratosfera”, l’evento – in programma fino a domenica 18 ottobre – che unisce il fascino del volo ai valori e alla storia dell’Aeronautica Militare. Una prima giornata che ha visto – tra la tante attività – il volo delle mongolfiere e l’atterraggio e le prime spettacolari prove delle Frecce Tricolori, che si alzeranno in volo anche nelle mattinate di sabato e domenica. IL PROGRAMMA

“E’ una bellissima opportunità che viene data al territorio piacentino, quello di San Damiano è un aeroporto con una storia che merita di essere valorizzata – le parole del Ministro Tommaso Foti, presente all’inaugurazione -: il programma della manifestazione, che migliora di anno in anno, ci fa sicuramente sperare che questo appuntamento diventi una occasione stabile d’incontro tra popolazione e Aeronautica Militare, Ministero della Difesa e Difesa Servizi”. “Si rinnova questo patto di affetto tra il territorio e l’aeronautica militare – sottolinea il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva -, con tre giornate di entusiasmo e passione per il volo”. “E’ una manifestazione ormai entrata nei cuori dei piacentini e non solo – aggiunge l’Amministratore Delegato di Difesa Servizi, Luca Andreoli -. Insieme alle altre iniziative che Difesa Servizi porta avanti con il Ministero della Difesa e le Forze Armate, rappresenta quel complesso di valori che le nostre Forze Armate esprimono e quella cultura della Difesa tanto cara al Ministro Guido Crosetto, che nel territorio piacentino trova un terreno fertile per radicarsi. La nostra intenzione non è soltanto realizzare questa terza edizione, ma continuare a farlo qui, all’aeroporto di San Damiano, una cornice che si presta perfettamente a una manifestazione di questo tipo”.

Al centro dell’Aeronautica Militare Balloon Cup, come nelle edizioni precedenti, la competizione internazionale di lunga distanza, unica in Europa nella categoria FAI 2, tra 32 equipaggi da tutto il mondo, con 16 mongolfiere ad aria calda e 16 palloni a gas. Il cielo sarà animato anche dalle straordinarie esibizioni della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Frecce Tricolori e dai sorvoli di diversi velivoli, tra cui la Formazione Legend. Per l’occasione l’aeroporto si trasformerà in un grande villaggio di 19 ettari, con attività per visitatori di tutte le età che potranno vivere l’emozione del volo a bordo delle 8 mongolfiere dedicate ai voli vincolati, alla rievocazione storica di un campo d’aviazione con l’opportunità di salire sui velivoli storici dell’Aeronautica Militare. Grazie ai simulatori di volo e ai visori per la realtà virtuale, i visitatori potranno sentirsi ai comandi di un caccia o volare in formazione con le Frecce Tricolori.

Il padiglione “Aeronautica e Spazio” accompagnerà il pubblico in un viaggio dallo Sputnik alla Stazione Spaziale Internazionale, tra tute da astronauta e incontri con gli ingegneri della Forza Armata. Con il tour “Scopri la mongolfiera”, invece, i balloon expert guideranno i visitatori alla scoperta da vicino del tessuto e della cesta dei palloni. Uno sguardo all’attualità grazie ai talk di approfondimento di Ansa con protagonisti d’eccezione come i piloti delle Frecce Tricolori, gli astronauti Colonnello Luca Parmitano e Maggiore Andrea Patassa, le atlete della squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare e Bert Padelt, che racconterà la storica traversata dell’Atlantico, con l’intervento di Marco Majrani.

Per i più piccoli laboratori creativi per costruire mongolfiere e aquiloni, truccabimbi, bubble football e la magia delle bolle di sapone con Billy Bolla, che incanterà grandi e piccini in 5 spettacoli al giorno. L’artista Veronica Maya, insieme al Millennium Ensemble, porterà in scena lo spettacolo “Il mondo delle favole”, mentre il digital creator Jakidale (Jacopo D’Alesio) racconterà in un talk il progetto ICARUS, l’aereo di carta più grande del mondo, vincitore del Guinness World Record. Le tre giornate saranno accompagnate dalla musica con la Fanfara del Comando Squadra Aerea 1ª Regione Aerea, e la musica dal vivo e DJ set con Radio Bruno. Il villaggio offrirà inoltre aree per il ristoro e il relax. All’interno del villaggio, due aree food tematiche proporranno un’offerta gastronomica dedicata ai sapori del territorio. L’area food è totalmente plastic-free. Il pubblico troverà inoltre lo stand di Zona Militare Club, con abbigliamento e gadget a marchio Aeronautica Militare e delle altre Forze Armate, gli stand dedicati all’editoria della Forza Armata e la libreria del volo di Giunti Editore. Non mancheranno gli spazi dedicati ai progetti Valore Paese Italia e Fondazione Buzzi e lo stand del Museo Storico dell’Aeronautica Militare, che esporrà divise storiche, modelli in scala di velivoli e materiale divulgativo.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ballooncup.it. Gli orari dei voli delle mongolfiere sono variabili in funzione delle condizioni meteorologiche.