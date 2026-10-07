Sarmato cuore pulsante dell’Hydrogen Valley, dove la lungimiranza nell’investire in innovazione ha ridato vita all’area dismessa dell’ex Eridania. Nel pomeriggio del 7 agosto, il vice presidente della Regione Emilia Romagna Vincenzo Colla ha tenuto a battesimo l’impianto per la produzione di idrogeno che proietta la provincia di Piacenza nel futuro. Ce ne sono soltanto due in regione e in tutto dodici in Italia. Questa tecnologia serve a generare un combustibile ambientalmente sostenibile e conveniente sotto il profilo industriale, in tempi di rialzi incontrollati del prezzo del petrolio e dell’energia.

Al taglio del nastro, insieme al presidente e Ceo Jmg Cranes Maurizio Manzini, erano presenti anche il vice presidente della Provincia di Piacenza, Franco Albertini, il vice sindaco di Sarmato Jacopo Labò, il presidente di Confindustria Piacenza Nicola Parenti, Stefania Crotta direttore generale Mase, Cinzia Pallini referente progetto Hydron Valley per Jmg Cranes.

di 19 Galleria fotografica Inaugurazione Hydrogen Valley Jmg Cranes









Un investimento da sei milioni e 700mila euro, di cui 4 e 700mila attinti ai fondi Pnrr messi a disposizione dalla Regione per il recupero di aree dismesse, a cui si aggiungono altri 2 milioni stanziati dall’azienda.

JMC Cranes è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di gru semoventi elettriche a batteria. Leader nel settore del sollevamento industriale, offre soluzioni affidabili, sicure e altamente performanti per operare anche negli ambienti più complessi e in particolare nella logistica.

L’idrogeno verde è un combustibile pulito prodotto separando l’acqua in idrogeno e ossigeno tramite elettricità proveniente da fonti rinnovabili. Il suo utilizzo non genera emissioni di COz ed è considerato una risorsa chiave per la transizione energetica sostenibile.

Le Gru Semoventi Industriali prodotte da Jmg Cranes SpA verranno pertanto alimentate dall’idrogeno verde prodotto dal nuovo impianto. Durante l’inaugurazione è stato presentato MC250.09FL Fuel Cell, il primo carrello gru JMO a idrogeno sviluppato nell’ambito del progetto H2-ZEF. Grazie alla tecnologia Fuel Cell, garantisce zero emissioni, elevata efficienza energetica, continuità operativa e rapidi tempi di rifornimento. Basata sulla piattaforma della gru elettrica MC250.09FL, dimostra come l’idrogeno possa rappresentare una soluzione concreta e sostenibile per il settore Gru Pick&Carry.

Realizzata in collaborazione con UNIMORE ed ECOSISTER, è il risultato dell’incontro tra ricerca e innovazione industriale, aprendo la strada alla nuova generazione di sollevatori a idrogeno.

L’impianto per la produzione di idrogeno verde è dotato di un elettrolizzatore da 1 MegaWatt alimentato tramite il fotovoltaico: in questo modo l’idrogeno viene prodotto direttamente in sede e destinato all’alimentazione delle macchine a fuel cell, creando un ecosistema energetico integrato, sostenibile e orientato all’autonomia. Il combustibile prodotto viene messo a disposizione anche per il trasporto e l’utilizzo in altri settori industriali.

L’impegno di Jmg Cranes non si ferma qui, come dimostra il programma ‘Hydrogen Innovation’ che nasce dall’impegno dell’impresa nella ricerca e nello sviluppo di questa tecnologia, a partire dalla propulsione a celle a combustibile del primo modello di carrello gru alimentato a idrogeno. ‘Hydrogen Innovation’ unisce ricerca scientifica, collaborazione con il mondo universitario, innovazione e applicazioni industriali concrete, con l’obiettivo di portare l’idrogeno nelle applicazioni di sollevamento industriale e offrire al mercato soluzioni affidabili, sicure, efficienti e a zero emissioni.